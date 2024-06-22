控蕭淑慎尪是渣男！　「不知他有沒有刪」嫩妹憂性愛影片外流

▲曾姓女子指控蕭淑慎老公梁軒安騙財騙色涉嫌詐欺等罪。（圖／曾女提供）

記者劉昌松／台北報導

曾姓女子21日到台北地檢署按鈴控告，指控蕭淑慎的老公梁軒安騙她發生性關係，還用她父親的房子去貸款，要她還錢，涉嫌詐欺等罪，梁軒安聲明反擊後，曾女再次發聲表示，曾問過梁軒安「相信人性本善嗎？」梁軒安卻一直說自己和蕭淑慎感情不好，頻頻送花送鑽石項鍊追求示好，曾女還說，梁軒安曾拍下兩人性愛影片，「不知他有沒有刪掉，現在很怕影片外流」。

曾女受訪表示，她是透過長輩介紹認識梁軒安，2人認識後去KTV唱過歌，當時梁軒安曾強行親吻被她推開，事後她就有請長輩轉達，希望梁軒安要對老婆好一點，之後梁軒安不斷表示喜歡她、欣賞她，而曾女因為覺得梁軒安有人脈資源，所以仍繼續維持關係。

▲曾女指控梁軒安(高山)上了床不負責。（圖／曾女提供）

曾女指出，梁軒安追求的手法像是設計過的，都是用一種隨意的方式，問女生覺得某個東西好不好看，「見面的時候就是要送我的，然後在(LINE)文字上寫說業記得拍業配(社群宣傳照)」，曾女說曾問過梁軒安：「相信人性本善嗎？」梁軒安反問：「我看起來像會騙人嗎？」曾女說：「像啊，所以要問這句話確認」，梁軒安就說：「沒有騙過妳」。

曾女表示，梁軒安把老婆蕭淑慎講得很不好，「像是他老婆淺眠，如果吵到會被老婆罵，只能每天睡沙發，跟貓一起睡，還會拍照給我看，偶而才睡床，表現的他自己在家裡面很小。」梁軒安因此有段時間會在外面開房間，等曾女前往發生性關係。

▲曾女表示控告梁軒安常以公務為由邀約見面。（圖／曾女提供）

曾女表示除了兩人出差或公務場合的合照，沒有留下兩人親密影像，不過「他(指梁軒安)有拍我們性愛影片，他問我可不可以，我說不要吧不好，你要刪掉，我前後確認很多次，結果有沒有刪，我不敢保證。」曾女表示，早已主動結束這段不倫，但因合夥鬧翻後，還是會擔心影片外流。

針對曾女接連指控，梁軒安曾對《ETtoday星光雲》記者無奈表示：「完全和事實不符，她還欠我錢。」並委由律師發表聲明，強調絕無任何不法行為，有關感情糾紛也是不實指控。至於曾女指控梁拍性愛影片一事，梁的律師表示，無法代其回答。