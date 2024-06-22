控蕭淑慎尪騙錢騙色　嫩妹起底！高中畢業靠車用平板「賺第1桶金」

記者劉昌松／台北報導

曾姓女子控告蕭淑慎的老公梁軒安，以即將離婚為由，騙她上床，還聲稱可協助募資招待會所開張營運，結果卻是以曾女父親遺留的房子去抵押，讓梁的公司去借款，畫了很多餅之後，曾女追問貸款流向，卻反被要求簽立不平等的合夥契約，還威脅如果不簽就要提告求償，她指控梁軒安「精心計畫這場詐欺騙局」。

▲曾女(左)指控蕭淑慎老公梁軒安(右)常以公務為由邀約出差，其實是騙財騙色。（圖／曾女提供）

曾女表示，自己高中畢業，19、20歲就和友人合作，經營車用平板電腦業務，當時2人一箱一箱的貨物搬到中南部去幫客戶安裝，努力拚到開起店面，業務也擴張到音響、氣氛燈等車內裝潢，因此累積了一點資產。

後來曾女繼承了父親遺產，為了追求財富自由，花了2年時間研究在台北市開店，2023年決定租下中山區的房子，著手經營私人招待會所，但因工期延宕，加上設備開銷超出預期，此時剛好透過長輩介紹認識了梁軒安。

▲曾女籌畫的招待會所因資金未到位，至今半年沒有裝潢完成。（圖／記者劉昌松攝）

曾女表示，梁軒安不斷展示自己在扶輪社的人脈與資源，且經常以公務、認識新朋友等理由，找她一起外出，2人幾乎1個禮拜見面5天，梁軒安還說可以幫忙打廣告，配合曾女經營招待所，條件是招待所要給梁軒安15%的乾股。

曾女說，自己沒有想過要當藝人，但開店需要一點名聲，「他(指梁軒安)自稱要把我捧紅，幫我出歌，我沒有說好還是不好，就只是聽聽，他可能只是想要提這些東西，讓我相信他是真的要為我好。」

之後，梁軒安原本說要幫忙曾女用父親留下的房子去貸款，還找些看來專業的人士，要曾女提供印鑑章、身分證，結果幾經轉折，卻變成用梁軒安的公司「雄鷹育樂」去借貸500萬元，曾女的房子當抵押品。

▲梁軒安委託律師發表聲明，強調曾女指控都不是事實。（圖／翻攝梁軒安臉書）

曾女表示，日前因為好奇貸款使用方式，沒想到追問之後，梁軒安卻說先前已經幫忙付了很多招待所款項，要求曾女還款190多萬，曾女不解，已經拿房子去借款，怎會另外又欠梁軒安錢，覺得梁軒安的目的「就是叫我趕快把這筆錢貸下來，錢匯進他公司，感覺是已經計畫好的流程。」曾女擔心被這招空手套白狼騙了，不但招待所開不成，還要失去父親留下的房子。

針對曾女接連指控，梁軒安曾對《ETtoday星光雲》記者無奈表示：「完全和事實不符，她還欠我錢。」並委由律師發表聲明，強調絕無任何不法行為，有關感情糾紛也是不實指控。