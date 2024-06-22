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自爆遭梁軒安騙上床！24歲嫩妹自爆是小三　向蕭淑慎認錯：很抱歉

記者劉昌松／台北報導

曾姓女子出面控告蕭淑慎的老公梁軒安涉嫌投資詐騙，同時自爆與梁軒安曾發生性關係，等於公開承認自己是小三，對此，曾女坦承害怕被蕭淑慎控告，但還是要出面提醒其他女性，希望不要再有其他被害者，曾女同時隔空向蕭淑慎道歉：「我知道做這件事情是不對的，很抱歉！」

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾姓女子坦承與蕭淑慎老公發生性關係是錯的，對蕭淑慎表示很抱歉。（圖／記者劉昌松攝）

24歲身材姣好的曾女，21日出面指控遭梁軒安騙錢騙上床，直指梁軒安是「蕭淑慎的渣男老公」，梁軒安當天就表示：「完全和事實不符，她還欠我錢。」並委由律師發表聲明，強調絕無任何不法行為，另外針對感情糾紛部分，指出曾女多次與蕭淑慎一同用餐，有親友可以作證，曾女的相關指控都非事實。

對此，曾女受訪表示的確認識蕭淑慎，有一起吃飯過，還有一起去醫美診所，但是「梁都把老婆講得很不好，像是他老婆淺眠，他如果吵到會被老婆罵，只能每天睡沙發，跟貓一起睡，還會拍照給我看，偶而才睡床，表現的他自己在家裡面很小。」

▲蕭淑慎放閃挺老公。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）

▲蕭淑慎(右起)在丈夫梁軒安被控詐欺後，在臉書po出夫妻約會吃飯的照片。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）

曾女表示，梁軒安聲稱會和蕭淑慎離婚，要她等2年，而過去相處這段期間，她也不覺得彼此是男女朋友關係，因為怕會被蕭淑慎告，所以一直想終止這個關係，至於與梁軒安因招待所財務發生糾紛一事，因梁軒安說過蕭淑慎對開店沒興趣，所以也沒想過去找蕭淑慎談。

曾女並當著《ETtoday新聞雲》記者的鏡頭向蕭淑慎說：「我知道做這件事情是不對的，所以我自己也有去反思我自己，也有向梁說不要再有這種關係。我也很抱歉，但我不是真的想這麼做。」

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