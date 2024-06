俄辦公大樓大火奪8命！疑與國防工業有關　2男「跳窗逃生」摔死

▲ 大樓冒出濃煙,受困者擠在窗邊。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯莫斯科州一棟辦公大樓24日發生大火,造成至少8人死亡,其中2人是為逃生跳窗而死。這棟大樓有多達30家公司共同租用,傳出包括一家被美國制裁的軍用電子產品公司。

《衛報》報導,起火的大樓位於莫斯科州中部弗里亞濟諾市(Fryazino),24日因電力系統故障引發火災,火勢一度蔓延約5000平方公尺。網路曝光的畫面可見至少3個樓層冒出火舌及濃煙,還有4名受困者擠在一扇破掉的窗戶邊試圖逃生。

- Seven people have tragically lost their lives in a fire in Fryazino. The situation remains critical as all floors of the building are still engulfed in flames.



Two firefighting helicopters have been deployed to combat the blaze.



The fire has spread over an area of… pic.twitter.com/nR4Nh97XVm