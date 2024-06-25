俄辦公大樓大火奪8命！疑與國防工業有關　2男「跳窗逃生」摔死

▲ 大樓冒出濃煙，受困者擠在窗邊。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯莫斯科州一棟辦公大樓24日發生大火，造成至少8人死亡，其中2人是為逃生跳窗而死。這棟大樓有多達30家公司共同租用，傳出包括一家被美國制裁的軍用電子產品公司。

《衛報》報導，起火的大樓位於莫斯科州中部弗里亞濟諾市（Fryazino），24日因電力系統故障引發火災，火勢一度蔓延約5000平方公尺。網路曝光的畫面可見至少3個樓層冒出火舌及濃煙，還有4名受困者擠在一扇破掉的窗戶邊試圖逃生。

- Seven people have tragically lost their lives in a fire in Fryazino. The situation remains critical as all floors of the building are still engulfed in flames.



Two firefighting helicopters have been deployed to combat the blaze.



The fire has spread over an area of… pic.twitter.com/nR4Nh97XVm — ????????The Informant (@theinformant_x) June 24, 2024

莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）說明，有2名男子跳窗逃生而死，另有6人死在建築內。這棟辦公大樓租給約30家公司，火災發生當時有2家公司員工正在上班，因大樓內存放的氧氣瓶引發爆炸，導致樓板坍塌。當局已對這起事件展開刑事調查。

租用辦公大樓的其中一家公司是生產電子產品的普拉坦研究所（Platan Research Institute），因涉嫌干預外國選舉、實施惡意網路行動及破壞海外安全，受到美國財政部制裁。

根據俄媒，該公司專門研發俄軍裝備，包括戰鬥機、轟炸機及直升機，還有導彈、核潛艇導彈運載器、長程雷達及防空飛彈系統。

美國財政部制裁名單上的普拉坦研究所地址與起火的大樓一致，但其母公司、國營的俄羅斯電子（Ruselectronics）24日否認受到大火影響，聲稱這棟大樓在1990年代轉為私有後，該公司已不再租用。