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俄辦公大樓大火奪8命！疑與國防工業有關　2男「跳窗逃生」摔死

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 大樓冒出濃煙，受困者擠在窗邊。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯莫斯科州一棟辦公大樓24日發生大火，造成至少8人死亡，其中2人是為逃生跳窗而死。這棟大樓有多達30家公司共同租用，傳出包括一家被美國制裁的軍用電子產品公司。

《衛報》報導，起火的大樓位於莫斯科州中部弗里亞濟諾市（Fryazino），24日因電力系統故障引發火災，火勢一度蔓延約5000平方公尺。網路曝光的畫面可見至少3個樓層冒出火舌及濃煙，還有4名受困者擠在一扇破掉的窗戶邊試圖逃生。

莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）說明，有2名男子跳窗逃生而死，另有6人死在建築內。這棟辦公大樓租給約30家公司，火災發生當時有2家公司員工正在上班，因大樓內存放的氧氣瓶引發爆炸，導致樓板坍塌。當局已對這起事件展開刑事調查。

租用辦公大樓的其中一家公司是生產電子產品的普拉坦研究所（Platan Research Institute），因涉嫌干預外國選舉、實施惡意網路行動及破壞海外安全，受到美國財政部制裁。

根據俄媒，該公司專門研發俄軍裝備，包括戰鬥機、轟炸機及直升機，還有導彈、核潛艇導彈運載器、長程雷達及防空飛彈系統。

美國財政部制裁名單上的普拉坦研究所地址與起火的大樓一致，但其母公司、國營的俄羅斯電子（Ruselectronics）24日否認受到大火影響，聲稱這棟大樓在1990年代轉為私有後，該公司已不再租用。

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