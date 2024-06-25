　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭疑用美製飛彈襲克里米亞　克宮警告美國面臨「後果」

▲▼烏克蘭軍官向頓涅茨克州巴赫姆特的俄軍陣地發射火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏軍向俄軍陣地發射火箭彈，資料照。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯官員指控，烏克蘭以美製飛彈襲擊克里米亞（Crimea），造成4人喪生。克里姆林宮今天警告說，美國將面臨「後果」，俄方已召見美國大使，並將更新核武使用規範。

法新社報導，莫斯科當局日益頻繁地抨擊華府和支持基輔的西方國家，稱他們向烏克蘭提供武器以打擊俄國目標，直接參與這場長達2年的俄烏戰爭。

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）批評，烏克蘭昨天對克里米亞塞凡堡（Sevastopol）發動的襲擊是「野蠻的」，並指控華府「殺害俄羅斯兒童」。

塞凡堡市長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）在通訊應用程式Telegram寫道，其中2名死者為未成年人。

培斯科夫今天向媒體記者表示：「美國的參與，直接參與，造成俄羅斯公民喪生，不可能會沒有後果。」

此外，培斯科夫引述俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）稍早的聲明表示，俄國已經開始更新其核理論。俄國是世界上最大的核武國家。

培斯科夫在記者會說道：「蒲亭總統表示，使核理論符合當前實際情況的工作正在進行中。」

俄國下議院國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）昨天表示，如果莫斯科當局認為針對俄方的威脅正在增加，可能會縮短官方政策中動用核武的決策時間規定。

另一方面，烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）州長菲拉什金（Vadym Filashkin）指出，當地城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）今天遭到俄國襲擊，造成4人死亡，數十人受傷。

菲拉什金指出：「至少有4人喪生、34人受傷，這是波克羅夫斯克所受襲擊的初步傷亡統計。」 他在社群媒體的聲明還提到：「傷者中有2名兒童，分別為12歲和13歲，他們的情況為中度至重度傷害。」

菲拉什金表示，俄軍向波克羅夫斯克發射了2枚伊斯坎德-M（Iskander-M）飛彈，摧毀並損壞數間房屋。這個城鎮的戰前人口約為6萬1000人。

ET快訊
台灣之光！獲千萬科技YTR認可「打了世界級廣告」電腦店回應了
《神鬼奇航》演員遭鯊魚撕咬亡　拉上岸「一手一腳沒了」
桐島愛遭150公斤男友分屍！兇殘「三哥」背景曝光
女大生將「守宮放壽司郎醬料盤」　桃園衛生局回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

好市多「獨家行動電源」狂賣56萬顆　爆120件冒煙起火案緊急召回

烏克蘭疑用美製飛彈襲克里米亞　克宮警告美國面臨「後果」

韓鋰電池廠大火調查曝光！15秒內全場蔓延　只要吸一口氣就倒地

川拜辯論將登場！女股神公開支持川普

《神鬼奇航》演員衝浪遭鯊魚撕咬亡　拉上岸「一手一腳沒了」

川拜辯論本周開戰！川普藏招偷特訓　預告「副手已定」　

安妮長公主傳散步意外「被馬踢傷」　英國王室證實：有腦震盪

中國籍死者增至19人「嚴重焚毀」　南韓鋰電池廠大火尹錫悅發聲

全場都是最速男　美奧運百米預選「前5名都不用10秒」

資安公司：中國駭客「鎖定台灣機構」　逾70個！規模前所未見

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

小屁貓偷衛生紙大步狂逃！　奴才笑翻：傳說中的貓二哈

日本武士雕像突移動嚇人　櫻花妹尖叫嚇喊：雅美蝶

好市多「獨家行動電源」狂賣56萬顆　爆120件冒煙起火案緊急召回

烏克蘭疑用美製飛彈襲克里米亞　克宮警告美國面臨「後果」

韓鋰電池廠大火調查曝光！15秒內全場蔓延　只要吸一口氣就倒地

川拜辯論將登場！女股神公開支持川普

《神鬼奇航》演員衝浪遭鯊魚撕咬亡　拉上岸「一手一腳沒了」

川拜辯論本周開戰！川普藏招偷特訓　預告「副手已定」　

安妮長公主傳散步意外「被馬踢傷」　英國王室證實：有腦震盪

中國籍死者增至19人「嚴重焚毀」　南韓鋰電池廠大火尹錫悅發聲

全場都是最速男　美奧運百米預選「前5名都不用10秒」

資安公司：中國駭客「鎖定台灣機構」　逾70個！規模前所未見

好市多「獨家行動電源」狂賣56萬顆　爆120件冒煙起火案緊急召回

烏克蘭疑用美製飛彈襲克里米亞　克宮警告美國面臨「後果」

冠軍竟不是黃豆！營養師曝「植物性蛋白質」排行榜

接近整機拆卸　F-16V每飛200小時為週檢單位

鴻屋咖哩被勒令停業　童驗出「沙門氏菌」高燒1天拉20幾次

韓鋰電池廠大火調查曝光！15秒內全場蔓延　只要吸一口氣就倒地

空軍F-16V夜航訓練　強化全天候作戰能力

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

國際熱門新聞

神鬼奇航演員　衝浪遭鯊魚攻擊死亡

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

韓電池廠大火調查　15秒全場蔓延

中國遊客擠爆濟州島　超商淪垃圾場

安妮公主散步出意外　腦震盪送醫

大象巨掌踩踏象夫　長鼻一捲「隨意拋屍」

資安公司：中國駭客鎖定逾70個台灣機構

美奧運百米預選　前5都不到10秒

韓電池廠大火　中國籍死者增至19人

女法官酒後鬧事　胸前彈出來還襲警

氣體外洩仍發射　NASA太空人「被迫滯留太空」

醫學系畢！26歲女「父母逼返鄉」慘淪工廠妹

烏疑射美製飛彈　克宮警告後果自負

即／韓鋰電池廠「爆炸焚燒」　發現20具遺體

更多熱門

相關新聞

俄議員：莫斯科當局可能改變核武使用時機

俄議員：莫斯科當局可能改變核武使用時機

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述俄國下議院國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）說法報導，若針對俄方的威脅增加，莫斯科當局可能會改變使用核武器的時機。

普丁、金正恩簽戰略協定　美日韓強烈譴責

普丁、金正恩簽戰略協定　美日韓強烈譴責

美：俄朝防禦協議恐釀中俄摩擦

美：俄朝防禦協議恐釀中俄摩擦

達吉斯坦恐攻「15警察、1神父喪命」

達吉斯坦恐攻「15警察、1神父喪命」

俄控：烏軍用美援飛彈空襲　釀5死逾百傷

俄控：烏軍用美援飛彈空襲　釀5死逾百傷

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯克里米亞俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

性感Coser傳遭150公斤男友分屍　公安證實了

即／新北國道1號車禍　轎車追撞2工程車

神鬼奇航演員　衝浪遭鯊魚攻擊死亡

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

女主人彰化尋獲Mika　30萬重賞分給3人

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

高價股慘跌　信驊持有一張就賠22.5萬元

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

陸知名網紅桐島愛爆遭男友殺害棄屍

台人可約砲卻不戴套！6成5曾危險性行為

台啦啦隊被嫌「快40還在跳」　她們被點名直球回應

即／道瓊漲超300點！輝達連3跌市值蒸發3000億美元

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面