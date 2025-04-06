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綠博小火車撞死人！女兒目睹爸被壓車底　淚崩：以後怎麼面對這一天

▲▼ 宜蘭綠博遊園小火車翻覆 。（圖／民眾提供）

▲宜蘭綠博遊園小火車翻覆釀1死1傷。（圖／民眾提供）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

2025宜蘭綠色博覽會4日發生奪命意外！一輛遊園小火車疑似剎車失靈，撞上一對七旬游姓老夫妻，造成丈夫重傷身亡，妻子則骨折送醫。宜蘭縣代理縣長林茂盛今(6日)前往醫院慰問游妻，家屬見到他忍不住淚崩，泣訴一家人當天開心出遊，前一秒父親還在笑，下一秒就天人永隔，讓人難以接受。

林茂盛今到醫院探視受傷的游妻，而家屬一見到林茂盛便痛哭失聲，指出父親年近80，但走路都還相當穩健不用拐杖，案發當天一家人開心出遊，前一秒一家人都還在歡聲笑語，下一秒就見到父親被壓在車底，「到現在閉眼都還是那畫面」。

▲▼ 宜蘭綠博遊園小火車翻覆 。（圖／民眾提供）

其中游男的大女兒泣訴，案發當天是她妹妹的結婚紀念日，今天是她小兒子的生日，以後遇到這兩個日子，「該如何面對？」也希望縣長能夠替他們主持公道。

家屬也提到，縣府辦活動並沒有錯，但也希望綠博遊憩設施能落實安檢，一旦發生意外，事後檢討也已經於事無補，只希望未來不會再有這種令人遺憾的事情發生。

對此，林茂盛表示，縣府一定會全力協助游妻醫療的部分。另外，檢方也已派相關人員前往調查，以釐清事發原因，縣府也會依照鑑定結果深入檢討及適當處理，而綠博昨天也休園1天，進行全面性安檢，今確認安全無虞後才重新開園。

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