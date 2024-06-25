俄國恐攻5名槍手身分曝　達吉斯坦區長兒子、前綜合格鬥選手在列

▲俄羅斯達吉斯坦共和國23日發生恐怖攻擊事件，至少19人身亡。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）和德本市（Derbent）兩地23日發生多起槍擊事件，至少15名警察和4名平民喪生，其中一名是東正教神職人員。報導稱此次似乎是有組織的恐怖攻擊，至少6名武裝分子被當場擊斃，槍手身分包含當地區長之子以及綜合格鬥選手。

根據CNN報導，相距約120公里的德本市和馬哈奇卡拉有多處教堂、猶太會堂和警察哨所成為襲擊目標。報導描述現場影片與照片景象稱，德本市一座猶太會堂燒起巨大火焰與團團濃煙，而馬哈奇卡拉則有一輛警車遭到不明的黑衣人開槍射擊。

▲達吉斯坦多地遇襲。（組圖／路透）

報導指出，位於北高加索的達吉斯坦共和國是穆斯林占多數的一處裏海地區，歷來有分離主義和激進暴力的紀錄，最近因烏克蘭戰爭與少數民族被大量動員加劇了當地的動盪。

據報導，目前尚無組織聲稱對此次襲擊負責。不過俄羅斯執法機構23日對官媒塔斯社（TASS）表示，槍手是「一個國際恐怖組織的追隨者」，且部分槍手與地方領導人有親屬關係。

塔斯社24日報導則曝光了其中5名槍手的身分，參與德本市襲擊的卡吉洛夫（Gadzhimurad Kagirov）是一名前綜合格鬥選手，也是附近謝爾戈卡拉區（Sergokalinsky）區長歐瑪洛夫（Magomed Omarov）的堂表親戚。當局表示，區長的兒子和姪子也在襲擊者名單之中。歐瑪洛夫事後已被解職並開除黨籍。

▲俄羅斯執法機構認為槍手來自國際恐怖組織。（圖／路透）

距今約3個月前，莫斯科近郊的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）3月22日曾發生槍手闖入音樂廳掃射的恐攻事件，造成140多人死亡，成為俄羅斯近20年來最慘重的襲擊事件。當時伊斯蘭國分支組織ISIS-K聲稱對此事負責。