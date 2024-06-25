　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

韓廠大火19中國人亡！多為遼寧30多歲女性　疑15秒內吸入毒氣亡

▲▼南韓京畿道華城市鋰電池工廠24日發生火災。（圖／路透）

▲南韓京畿道華城市鋰電池工廠24日發生火災。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

南韓京畿道華城市一電池廠當地時間6月24日上午發生火災。據南韓京畿道消防災難本部通報，截至當天17時55分，火災已導致22人死亡。據韓方最新通報，遇難中國公民為19人。在涉事電池廠工作的金澤媛（化名）表示，廠裡共有100多名工人，多是來自中國東北的朝鮮族女性，年紀多在30歲到40歲之間，遇難者大多來自電池廠的3棟2層，「（那裡）以包裝、焊接電池的車間為主。」

據韓聯社報導，火災發生時，工廠裡可能存有至少3.5萬塊電池。一名從2層逃出的員工告訴消防員，一塊電池發生爆燃。

據央視新聞報導，據消防部門負責人表示，經分析現場監視器畫面等初步調查，涉事電池廠起火時，鋰電池冒出大量濃煙且快速燃燒，從冒出白色烟塵到劇烈燃燒，再到煙氣充滿整個作業空間，僅僅耗時15秒。事發後雖然現場員工嘗試採用滅火器滅火，但沒有抑制住火勢發展。

據《新京報》報導，金澤媛表示，她因請假沒去上班逃過一劫。火災發生後，在1層工作的工友告訴她，樓裡都是黑煙，什麼都看不清，2層有幾名南韓籍文員從辦公室跳窗，導致腿骨折。

▲▼▲▼南韓京畿道華城市鋰電池工廠23日火災，內部發現20多具遺體。（圖／路透）

她表示，涉事電池廠以生產軍用鋰電池為主，少部分是對外出口的民用電池，「工資是南韓最低時薪，一小時9860韓元，相當於50元人民幣。相比其他同等薪水的工作，這裡工作強度較小，還有退休金和工程補貼。」

金澤媛來自遼寧省朝鮮族，據她瞭解，南韓各工廠裡的工人多和她一樣，來自中國朝鮮族，「我們和介紹南韓工作的仲介簽勞動合同後來到南韓，南韓人很少到工廠做基層工人。」

金澤媛透露，6月22日，涉事電池廠內2棟1層曾有一塊電池發生爆炸，員工立即用消火栓將火撲滅。工廠曾提示工人，鋰電池遭激烈碰撞容易爆炸起火，「我來工作一個月左右了，沒有接受過消防方面的培訓，工廠也沒組織過消防演練。」

據南韓警方和消防部門通報，涉事電池廠屬於南韓知名電池製造商ARICELL，該企業專注生產鋰電池，特別是鋰亞硫醯氯電池，是該領域的頭部企業。

ET快訊
快訊／瓊斯盃名單出爐！　陳盈駿、劉錚聯手賀家兄弟
證實擋下370萬凱迪拉克申請！　外交部：公務車就是「公務使用
25歲桐島愛遭男友虐殺！　生前超愛他「貼臉合照曝」
3台人柬埔寨被抓！姓名、長相被公布　恐終身監禁
快訊／32歲台女　在柬埔寨墜12樓身亡
闖紅燈攔腰撞車！　台中女慘死
快訊／爆衝突！　陳玉珍舌戰4綠委：跟我道歉
停車場恐怖意外！　桃園男慘被夾死
韓大火22死！1秒10次爆炸巨聲　恐怖畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

25歲Coser遭男友虐殺！生前超愛他「2人合照曝」　男方180公分無業

9旬老人用了20年的鐵鎚竟是「手榴彈」！　她：平時用來敲釘子

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」　2年後欠款420萬宣告破產

老人逼讓座…「拐杖插女孩雙腿間」來回橫掃！叫囂：妳報案抓我啊

韓廠大火19中國人亡！多為遼寧30多歲女性　疑15秒內吸入毒氣亡

陸網約車後座「男女交纏」激戰　司機「直視前方」網讚：定力真好

2周內第二起「外國人在中國遇襲」！日本母子等校車遭砍　1人命危

25歲性感Coser驚傳遭150公斤男友分屍　公安證實：已抓到嫌犯

台灣工商聯參訪團赴京、蘇　明拜會陸全國政協副主席高雲龍

男子叫車要求照自己的路線　司機堅持按導航走…被他怒賞巴掌

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

25歲Coser遭男友虐殺！生前超愛他「2人合照曝」　男方180公分無業

9旬老人用了20年的鐵鎚竟是「手榴彈」！　她：平時用來敲釘子

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」　2年後欠款420萬宣告破產

老人逼讓座…「拐杖插女孩雙腿間」來回橫掃！叫囂：妳報案抓我啊

韓廠大火19中國人亡！多為遼寧30多歲女性　疑15秒內吸入毒氣亡

陸網約車後座「男女交纏」激戰　司機「直視前方」網讚：定力真好

2周內第二起「外國人在中國遇襲」！日本母子等校車遭砍　1人命危

25歲性感Coser驚傳遭150公斤男友分屍　公安證實：已抓到嫌犯

台灣工商聯參訪團赴京、蘇　明拜會陸全國政協副主席高雲龍

男子叫車要求照自己的路線　司機堅持按導航走…被他怒賞巴掌

花蓮越南包機直航再一波！首推三城市觀光　5天4夜往返410遊客

不是比特犬！大型寵物犬突然攻擊7個月女嬰　「頭部重傷」身亡

旁聽竟被吳思瑤嗆「盯哨」　陳玉珍爆氣：台灣正在文化大革命嗎

獨／直播主之亂2.0！高雄香水實體店遭襲　慘被倒車衝撞毀鐵門

陸美女Coser遭150kg男友分屍！友爆：常當眾呼男巴掌　不堪內幕被挖出

快訊／瓊斯盃男、女籃名單出爐　陳盈駿、劉錚將聯手賀丹、賀博

勇士留3冠中鋒魯尼醞釀交易？　K湯淪「次要選項」恐準備走人

午後雷陣雨一路下到晚上　氣象署曝全台「從早熱到晚」原因

3歲妹常鬧脾氣！醫揪動作發展異常　7／1起免費6次「兒童發展篩檢」

臉書詐騙盜用蔡宏圖、程淑芬身分　國泰金急發聲「勿上當」

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

大陸熱門新聞

性感Coser傳遭150公斤男友分屍　公安證實了

中國又爆外國人遇襲！日本母子被砍傷

老人逼讓座…拐杖插女孩雙腿間來回橫掃

陸網約車後座「男女交纏」激戰 司機「直視前方」網讚：定力真好

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」 2年後欠款420萬宣告破產

女CEO赴美買上等精子生雙胞胎！曬4娃全家福

台灣工商聯組團赴京、蘇　拜會高雲龍、張志軍

「山寨周杰倫」巡演合體了！票價飆到2.6萬　陸粉絲怒抵制

韓廠大火19中國人亡！多為遼寧30多歲女性　疑15秒內吸入毒氣亡

司機堅持按導航走…竟被乘客怒賞巴掌

快遞小哥竟「跑」進巴黎奧運　激動喊不敢想像

老師分麵包　7歲女童竟噎到癱軟倒地身亡

大陸A股近5000支股票下跌！　股民一片哀嚎

9旬老人用了20年的鐵鎚竟是「手榴彈」！

更多熱門

相關新聞

朝鮮半島情勢緊張　駐韓美軍罕見公開特種軍機

朝鮮半島情勢緊張　駐韓美軍罕見公開特種軍機

朝鮮半島緊張局勢升溫，駐韓美軍24日罕見公開用於特殊作戰的AC-130J幽靈騎士（Ghostrider）機型，展現穩固的韓美同盟與美軍對偕同朝鮮半島安保防禦承諾。

北韓「糞便氣球」驗出寄生蟲　驚見1物揭鐵幕背後慘況

北韓「糞便氣球」驗出寄生蟲　驚見1物揭鐵幕背後慘況

韓電池廠大火調查　15秒全場蔓延

韓電池廠大火調查　15秒全場蔓延

韓電池廠大火　中國籍死者增至19人

韓電池廠大火　中國籍死者增至19人

南韓鋰電池廠爆炸「增至22死」！含18中國工人

南韓鋰電池廠爆炸「增至22死」！含18中國工人

關鍵字：

南韓電池廠火災事故中國公民

讀者迴響

熱門新聞

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

性感Coser傳遭150公斤男友分屍　公安證實了

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

神鬼奇航演員　衝浪遭鯊魚攻擊死亡

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

高價股慘跌　信驊持有一張就賠22.5萬元

印度裔AI學霸墾丁溺斃　暑假首日出遊遇劫

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面