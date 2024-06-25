韓廠大火19中國人亡！多為遼寧30多歲女性　疑15秒內吸入毒氣亡

▲南韓京畿道華城市鋰電池工廠24日發生火災。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

南韓京畿道華城市一電池廠當地時間6月24日上午發生火災。據南韓京畿道消防災難本部通報，截至當天17時55分，火災已導致22人死亡。據韓方最新通報，遇難中國公民為19人。在涉事電池廠工作的金澤媛（化名）表示，廠裡共有100多名工人，多是來自中國東北的朝鮮族女性，年紀多在30歲到40歲之間，遇難者大多來自電池廠的3棟2層，「（那裡）以包裝、焊接電池的車間為主。」

據韓聯社報導，火災發生時，工廠裡可能存有至少3.5萬塊電池。一名從2層逃出的員工告訴消防員，一塊電池發生爆燃。

據央視新聞報導，據消防部門負責人表示，經分析現場監視器畫面等初步調查，涉事電池廠起火時，鋰電池冒出大量濃煙且快速燃燒，從冒出白色烟塵到劇烈燃燒，再到煙氣充滿整個作業空間，僅僅耗時15秒。事發後雖然現場員工嘗試採用滅火器滅火，但沒有抑制住火勢發展。

據《新京報》報導，金澤媛表示，她因請假沒去上班逃過一劫。火災發生後，在1層工作的工友告訴她，樓裡都是黑煙，什麼都看不清，2層有幾名南韓籍文員從辦公室跳窗，導致腿骨折。

她表示，涉事電池廠以生產軍用鋰電池為主，少部分是對外出口的民用電池，「工資是南韓最低時薪，一小時9860韓元，相當於50元人民幣。相比其他同等薪水的工作，這裡工作強度較小，還有退休金和工程補貼。」

金澤媛來自遼寧省朝鮮族，據她瞭解，南韓各工廠裡的工人多和她一樣，來自中國朝鮮族，「我們和介紹南韓工作的仲介簽勞動合同後來到南韓，南韓人很少到工廠做基層工人。」

金澤媛透露，6月22日，涉事電池廠內2棟1層曾有一塊電池發生爆炸，員工立即用消火栓將火撲滅。工廠曾提示工人，鋰電池遭激烈碰撞容易爆炸起火，「我來工作一個月左右了，沒有接受過消防方面的培訓，工廠也沒組織過消防演練。」

據南韓警方和消防部門通報，涉事電池廠屬於南韓知名電池製造商ARICELL，該企業專注生產鋰電池，特別是鋰亞硫醯氯電池，是該領域的頭部企業。