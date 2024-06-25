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韓鋰電池廠大火調查曝光！15秒內全場蔓延　只要吸一口氣就倒地

▲▼南韓京畿道華城市一座鋰電池工廠24日上午發生火災。（圖／京畿道消防災難本部）

▲南韓華城市一座鋰電池工廠24日上午發生大火。（圖／京畿道消防災難本部）

記者王致凱／綜合報導

南韓京畿道華城市一處鋰電池工廠24日發生火災和爆炸事故，造成至少22人死亡，其中大多數是中國公民。當地消防官員表示，鋰電池燃燒時產生的大量有毒濃煙可能在15秒內就會充斥整個廠房，遇難者可能只要吸入一到兩口氣就會中毒昏迷，連逃生的反應時間都沒有。

▲▼▲▼南韓京畿道華城市鋰電池工廠23日火災，內部發現20多具遺體。（圖／路透）

▲消防員人控制火勢後，在廠房內部發現20多具遺體。（圖／路透）

根據路透社報導，當時起火的廠房內堆放有約3萬5000塊電池，導致火災發生後發生一連串的電池爆炸，巨大的白色濃煙從建築物中滾滾而出，並且不時還傳來爆炸聲響。京畿道消防官員趙善浩（Cho Sun-ho，譯音），大部分罹難的外籍勞工都是臨時工，可能不熟悉大樓內部結構，且鋰電池起火引發的煙霧和火勢在15秒內就蔓延整個廠房，罹難者可能當場遭嗆死，且只要呼吸一到兩次就會被嗆昏甚至死亡。

韓國大田大學消防與防災學教授金載浩（Kim Jae-ho，譯音）也說，電池材料相當易燃，與其他物質引起的火災相比，電池火災幾乎沒有時間做出反應，因此工人們可能因為火勢蔓延太快而無法逃生。

另據中國央視新聞報導，參與現場救援的消防部門官員表示，經過分析監視器畫面初步調查，當天鋰電池工廠內起火時，鋰電池冒出大量濃煙並且快速燃燒，從冒出白色煙霧到煙氣充滿整個作業空間僅僅耗時15秒，雖然現場工人嘗試使用滅火器滅火，但並不能壓制住火勢。

目前，這起事故已經造成至少22人死亡，另有8人輕重傷，1人失蹤；消息指出，死者包括2名韓國籍、18名中國籍、1名寮國籍，還有一名死者的國籍尚未確認。中國駐韓國大使館稍早前則表示，接獲韓方通知有19名中國公民在事故中喪生，目前已經派人前往確認。

當天晚間，韓國總統尹錫悅前往火災現場視察。他在現場向罹難者家屬表示哀悼，並要求徹查事故原因。南韓京畿道知事則表示，將在京畿道全域範圍內啟動大規模安全檢查，避免類似事故再次發生。

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