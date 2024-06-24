《神鬼奇航》演員衝浪遭鯊魚撕咬亡　拉上岸「一手一腳沒了」

▲衝浪示意圖，人物與本案無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者王致凱／綜合報導

曾演出神鬼奇航系列電影第四部《神鬼奇航：幽靈海》的男演員佩里（Tamayo Perry），驚傳當地時間23日在夏威夷歐胡島附近衝浪時遭鯊魚攻擊，被發現時身上少了一隻手和一條腿，傷重不治享年49歲。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，演員佩里目前是一名職業衝浪選手，同時也是衝浪教練和救生員，當地時間當天下午13時左右，佩里利用救生員勤務後的休息空檔下水衝浪，結果被人發現遭鯊魚攻擊。

夏威夷檀香山緊急服務部門表示，一名旁觀民眾打電話報警，稱他發現一名男子遭鯊魚咬傷；當地其他衝浪客在歐胡島北岸的馬雷卡哈納海灘（Mālaekahana Beach）附近發現佩里，當時他的一隻手臂和一條腿都已經不見。

救護人員趕到現場，將佩里拉回到馬雷卡哈納海灘的岸邊，並且試圖對他進行心肺復甦術搶救，不過佩里仍在稍後被宣布傷重不治身亡。事件發生之後，檀香山當局對附近海域發布鯊魚警告。

佩里於1975年出生於夏威夷，從12歲就開始衝浪，並且因為技巧高超而很快在當地累積起知名度。佩里早年曾與過一系列電影電視劇演出，包括神鬼奇航系列電影第四部《神鬼奇航：幽靈海》，以及以夏威夷為背景的美劇《檀島警騎2.0》。佩里自2016年起在夏威夷海洋安全部門擔任救生員工作。