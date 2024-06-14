2024年全球「最安全」旅遊城市　夏威夷檀香山獲評第一

▲夏威夷檀香山的海灘度假飯店。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國旅遊保險公司Berkshire Hathaway Travel Protection（BHTP）上月底公布2024年全球最安全的旅遊城市，由美國夏威夷檀香山（Honolulu）奪得榜首，在各項評分中檀香山以健康措施、女性/LGBTQ+/BIPOC安全、暴力犯罪安全方面排名第一。

根據每日郵報報導，BHTP定期發布的《旅遊保險最安全目的地報告》，綜合了安全城市指數等多項報告，評選結果於5月29日新聞記者會上公佈，檀香山市市長、警察局長及州參議員等多位官員出席。官員表示，當局通過與多方合作，確保檀香山對居民和遊客而言是一個安全可靠的地方。

檀香山是夏威夷最大的城市，也是州議會的所在地。根據夏威夷旅遊局的新聞稿，2024年4月，檀香山接待了超過75.3萬名海外遊客，停留期間共計消費15.1億美元（約新台幣489億元）。

檀香山在衛生健康措施、女性/LGBTQ+（多元性別）/BIPOC（多元族裔）的安全，以及防範暴力犯罪的措施等項目獲評全球第一，另外，反恐安全則獲得第2名，交通安全（道路）排名第3。此前，檀香山在2023年的整體評比中排在第12位。

雖然檀香山的暴力犯罪率今年有所上升，但謀殺和非過失殺人案件量仍然很低。截至5月31日，檀香山今年通報將近1000起暴力犯罪，其中僅14起涉及謀殺、非過失殺人罪。

不過，據夏威夷今日新聞報導，檀香山警局6月8日發文呼籲海灘遊客不要把貴重物品留在沙灘上，建議使用防水袋將其隨身攜帶下水。部分網友認為建議民眾把物品帶入海中太荒謬，還有網友開玩笑說，「這就是世界上最安全的旅遊城市。」但也有人緩頰稱，暑假時海灘發生的竊盜案確實變多，警方建議不無道理。