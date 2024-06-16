距海面只剩120m！西南航空「異常驟降」險墜海　專家：像坐雲霄飛車

▲美國西南航空一架飛機在夏威夷附近差點墜海。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國西南航空（Southwest Airlines）一架班機4月在夏威夷近海突然遭遇惡劣天氣，導致機師不得不放棄著陸。不料，飛機卻一度下降到距離海面不到400英尺（約122公尺）處，所幸機師緊急拉起飛機，才避免了空難發生，機上也無一人受傷。如今，美國聯邦航空管理局（FAA）正對此事展開調查。

據CNN報導，儘管這起驚險的事件早在4月11日便已發生，但直到彭博社在6月14日報導航空公司向飛行員發送了一份關於此事的備忘錄後，這起事件才被公開曝光。報導稱，發生事故的航班是從檀香山飛往鄰近考艾島的跨島航班。彭博社引述內部備忘錄指出，由於當時天氣狀況不佳，妨礙機師在指定高度目視跑道，因此機師決定放棄著陸，返回檀香山。

彭博社取得的備忘錄顯示，當時一名「較新」的副駕駛正在機上操縱飛機，不料經驗不足的副駕駛在跟隨飛機自動油門引起的推力杆移動時，「無意中」向前推了操縱桿，飛行員隨即降低速度，導致飛機下降。不久之後，警告系統發出警報，表示飛機離地面太近，機長命令副駕駛增加推力。

2024-04-11: Southwest Airlines Boeing 737 MAX 8(N8788L, built 2022) lost altitude rapidly during an abandoned approach to runway 17 in bad weather at Lihue Airport(PHLI), HI. Flight #WN2786 from Honolulu sank to 400 ft when the 737 began to climb again and safely returned to… pic.twitter.com/dZeD2NY4pY — JACDEC (@JacdecNew) June 15, 2024

航班追蹤網站ADS-B Exchange的數據顯示，這架波音737 Max 8在海拔600英尺（約182公尺）的情況下，以每分鐘超過4000英尺（約1219公尺）的速度開始下降，導致飛機一度下降到距離海平面只有400英尺，才急忙快速爬升。一名飛行專家在查看相關航班的詳情後表示，機師當時「利用動力上仰跟下俯，導致飛機接近失控」，因此飛機上的人會感覺好像坐雲霄飛車一樣。

西南航空在聲明中表示，「對本公司而言，沒有什麼比安全更重要的事，而這起事件也透過我們健全的安全管理系統得到了妥善處理。」儘管西南航空在給CNN的簡短聲明中承認了此事，但該公司並未沒有對備忘錄的內容進行解釋，也沒有說明事件發生的原因。美國聯邦航空管理局在得知此事後，立即就展開了調查，而西南航空飛行員協會暫時還未對此事作出評論。

這起事件使人聯想到2022年12月的另一起類似事件。當時，一架從夏威夷另一個機場起飛的聯合航空航班也在惡劣天氣下墜入大海，事後美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，該起事件是因飛行員對飛機襟翼的設定傳達錯誤所引起。