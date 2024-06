距海面只剩120m！西南航空「異常驟降」險墜海　專家：像坐雲霄飛車

▲美國西南航空一架飛機在夏威夷附近差點墜海。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國西南航空(Southwest Airlines)一架班機4月在夏威夷近海突然遭遇惡劣天氣,導致機師不得不放棄著陸。不料,飛機卻一度下降到距離海面不到400英尺(約122公尺)處,所幸機師緊急拉起飛機,才避免了空難發生,機上也無一人受傷。如今,美國聯邦航空管理局(FAA)正對此事展開調查。

據CNN報導,儘管這起驚險的事件早在4月11日便已發生,但直到彭博社在6月14日報導航空公司向飛行員發送了一份關於此事的備忘錄後,這起事件才被公開曝光。報導稱,發生事故的航班是從檀香山飛往鄰近考艾島的跨島航班。彭博社引述內部備忘錄指出,由於當時天氣狀況不佳,妨礙機師在指定高度目視跑道,因此機師決定放棄著陸,返回檀香山。

彭博社取得的備忘錄顯示,當時一名「較新」的副駕駛正在機上操縱飛機,不料經驗不足的副駕駛在跟隨飛機自動油門引起的推力杆移動時,「無意中」向前推了操縱桿,飛行員隨即降低速度,導致飛機下降。不久之後,警告系統發出警報,表示飛機離地面太近,機長命令副駕駛增加推力。

2024-04-11: Southwest Airlines Boeing 737 MAX 8(N8788L, built 2022) lost altitude rapidly during an abandoned approach to runway 17 in bad weather at Lihue Airport(PHLI), HI. Flight #WN2786 from Honolulu sank to 400 ft when the 737 began to climb again and safely returned to… pic.twitter.com/dZeD2NY4pY