送貨男遭捲揚機砸死！父母求償617萬　因承攬契約僅獲賠2500元

▲男子送貨被起重吊掛機具砸死，父母提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關。）

記者劉人豪／高雄報導

一名何姓男子2021年送貨時，被起重吊掛機具（捲揚機）砸死，何男父母認為派工的貿易公司、五金行、出借起重吊掛機具的洪姓男子有疏失，提告求償共約617萬，高雄地方法院認為何男與貿易公司是承攬契約，判貿易公司賠償當天工資2500元。

根據判決書，何男2021年受雇於貿易公司運送貨物，將公司訂購的石塑木等材料，送到高雄的五金行，搬運過程中，五金行借用的起重吊掛機具疑安裝、使用及操作不當，整組起重吊掛機具墜落，吊勾、鋼索等擊中何男頭部、頸部，送醫搶救約2個月後不治死亡。

何男父母認為貿易公司、五金行，出借起重吊掛機具（捲揚機）的洪姓男子有疏失，提告後檢方認為貿易公司、五金行、洪男無疏失，處分不起訴。何男父母提民事訴訟，對貿易公司求償255萬15元，並分別要求貿易公司、五金行、洪男連帶給付146萬2662元、216萬2511元。

▲高雄地方法院。（圖／記者陳宏瑞攝）

貿易公司表示，與何男是承攬契約關係，非勞動契約關係，請求賠償喪葬費、死亡補償並無理由；五金行則說，事故發生未違反職業安全衛生法規之規範，且其他無過失，不應負損害賠償責任；洪男表示，他只是將起重吊掛機具（捲揚機）出借，無法注意借用者如何使用，未違反注意義務。



法院認為，貿易公司與何男是屬承攬契約，並非勞動契約關係，何男非屬勞工遭遇職業災害而致死亡，何男父母無法請求貿易公司給付喪葬費、死亡補償。另何男私底下協助購物者搬運，難認定是承攬契約中的工作，何男於過程中因被吊掛機具擊中死亡，難認定與貿易公司有何關連。

法院審酌，何男父母與五金行以190萬和解，不需再負損害賠償責任；洪男就意外事故發生並未有不法，僅判貿易公司應給付何男父母新台幣2500元。可上訴。