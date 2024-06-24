免費刺青包吃住！詐團出招吸新鮮人飛泰　他落地驚：是柬埔寨

記者許宥孺／高雄報導

詐騙集團招募成員屢出奇招，高雄市刑大就查獲犯罪集團祭出免費刺青、高薪工作，還打著包吃包住包機票的旗子，誘騙社會新鮮人到泰國工作，結果被害人看到機票才發現目的地是柬埔寨，一落地就被詐團帶到公司從事博弈工作，被害人想盡辦法逃回台灣並報警，警方根據線索逮獲許姓主嫌等8人，訊後依法送辦。

▲被害人被帶往機場飛往國外打工。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市刑大接獲26歲楊姓男子報案，他稱在臉書上應徵工作，對方表示，只要一起去泰國工作，就能給予百萬年薪和優渥提成獎金。他誤信後，便前往對方約定地點，沒想到對方以包吃、包住、包機票的名義軟禁他，等護照辦妥後，接著就將他帶往桃園國際機場，他拿到機票後才發現，當初說是要去泰國，結果目的地卻是柬埔寨，同行的詐團成員逼他上機，家人最後花了15萬元才把他贖回。

▲詐騙集團在臉書上刊登高薪徵人。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方根據線索追查，發現該詐騙集團鎖定初入社會的新鮮人，而許姓主嫌本是刺青師，便打著免費刺青、百萬高薪的旗子誘騙新鮮人上當。被害人被帶往柬埔寨後，便被當地成員押到公司從事博弈工作，期間被害人試圖聯繫外界求助，但公司幹部向被害人和家屬表示須賠付賠償金才能放人。

警方表示，由於被害人持續聯繫外界求助，該詐騙集團唯恐據點曝光，因此釋放被害人搭機返臺，此事報警後曝光。

警方成立專案小組偵辦，鎖定許嫌嫌疑重大，不僅誘騙社會新鮮人前往東南亞打工，警方還查出，許嫌也從事暴力討債，常以討論債務名義邀約被害人到集團租屋處，便施壓恐嚇逼迫被害人簽下與債務不相當的本票面額，被害人如果不簽，就被恐嚇強制送往國外打工還債，還會連絡被害人家屬「提錢來見」才放人。

▲許嫌等人除了誘騙年輕人到國外打工，還從事暴力討債。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方查出，許姓主嫌等人於去年10月就開始從事媒介非法打工、暴力討債，專案小組見時機成熟，便向高雄地檢署聲請拘票進行同步查緝詐團成員，當場壓制主嫌，並在他的住處查扣作案用iPhone手機7支、Motorola手機1支、電腦主機2臺、空氣槍2枝、點鈔機、手銬1副等證物。全案依人口販運防制法、組織犯罪防制條例、恐嚇等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲警方逮獲許嫌等5人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方查扣相關證物。（圖／記者許宥孺翻攝）