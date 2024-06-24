　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

免費刺青包吃住！詐團出招吸新鮮人飛泰　他落地驚：是柬埔寨

記者許宥孺／高雄報導

詐騙集團招募成員屢出奇招，高雄市刑大就查獲犯罪集團祭出免費刺青、高薪工作，還打著包吃包住包機票的旗子，誘騙社會新鮮人到泰國工作，結果被害人看到機票才發現目的地是柬埔寨，一落地就被詐團帶到公司從事博弈工作，被害人想盡辦法逃回台灣並報警，警方根據線索逮獲許姓主嫌等8人，訊後依法送辦。

▲▼柬埔寨豬仔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲被害人被帶往機場飛往國外打工。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市刑大接獲26歲楊姓男子報案，他稱在臉書上應徵工作，對方表示，只要一起去泰國工作，就能給予百萬年薪和優渥提成獎金。他誤信後，便前往對方約定地點，沒想到對方以包吃、包住、包機票的名義軟禁他，等護照辦妥後，接著就將他帶往桃園國際機場，他拿到機票後才發現，當初說是要去泰國，結果目的地卻是柬埔寨，同行的詐團成員逼他上機，家人最後花了15萬元才把他贖回。

▲▼柬埔寨豬仔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲詐騙集團在臉書上刊登高薪徵人。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方根據線索追查，發現該詐騙集團鎖定初入社會的新鮮人，而許姓主嫌本是刺青師，便打著免費刺青、百萬高薪的旗子誘騙新鮮人上當。被害人被帶往柬埔寨後，便被當地成員押到公司從事博弈工作，期間被害人試圖聯繫外界求助，但公司幹部向被害人和家屬表示須賠付賠償金才能放人。

警方表示，由於被害人持續聯繫外界求助，該詐騙集團唯恐據點曝光，因此釋放被害人搭機返臺，此事報警後曝光。

警方成立專案小組偵辦，鎖定許嫌嫌疑重大，不僅誘騙社會新鮮人前往東南亞打工，警方還查出，許嫌也從事暴力討債，常以討論債務名義邀約被害人到集團租屋處，便施壓恐嚇逼迫被害人簽下與債務不相當的本票面額，被害人如果不簽，就被恐嚇強制送往國外打工還債，還會連絡被害人家屬「提錢來見」才放人。

▲▼柬埔寨豬仔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲許嫌等人除了誘騙年輕人到國外打工，還從事暴力討債。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方查出，許姓主嫌等人於去年10月就開始從事媒介非法打工、暴力討債，專案小組見時機成熟，便向高雄地檢署聲請拘票進行同步查緝詐團成員，當場壓制主嫌，並在他的住處查扣作案用iPhone手機7支、Motorola手機1支、電腦主機2臺、空氣槍2枝、點鈔機、手銬1副等證物。全案依人口販運防制法、組織犯罪防制條例、恐嚇等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲▼柬埔寨豬仔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方逮獲許嫌等5人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼柬埔寨豬仔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方查扣相關證物。（圖／記者許宥孺翻攝）

ET快訊
熱爆！今日尖鋒用電量達4054萬千瓦　史上第4高
中國遊客擠爆濟州島「超商慘淪垃圾場」　畫面曝光
台股成提款機　操盤手套現2.2億赴美買3間房
加註意見、釋憲「陳規賴隨」　陳水扁與賴清德處理爭議法案一次看
熱島效應都市變乾　「一根金箍棒插北市」雨往山區集中
新竹停車場大火　60部機車燒毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫外遇護理師「帶回家激戰4天」　正宮當庭播抓姦片反挨告

酒醉遭閨蜜男友硬上！惡狼竟瞎掰「認錯人」　遭判刑3年6月

檢察人力擴充「1年後評估」　劍青怒批：人事總處講幹話

竹縣停車場大火！60部機車燒毀　現場焦黑慘況曝

台中50歲警殉職「小孩考上警專」　帥兒曝原因：想讓爸爸驕傲

快訊／彰北運動中心驚傳溺水！83歲翁沉池底沒動作...命危送醫

免費刺青包吃住！詐團出招吸新鮮人飛泰　他落地驚：是柬埔寨

市值9億！雄檢查獲近1公噸走私K他命　可供300萬人吸食

假交易包裝2億借款　台開前董座邱復生涉財報不實遭約談

女病患白內障手術沒改善　轉診驚見「左眼沒水晶體」怒告醫師

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

人夫外遇護理師「帶回家激戰4天」　正宮當庭播抓姦片反挨告

酒醉遭閨蜜男友硬上！惡狼竟瞎掰「認錯人」　遭判刑3年6月

檢察人力擴充「1年後評估」　劍青怒批：人事總處講幹話

竹縣停車場大火！60部機車燒毀　現場焦黑慘況曝

台中50歲警殉職「小孩考上警專」　帥兒曝原因：想讓爸爸驕傲

快訊／彰北運動中心驚傳溺水！83歲翁沉池底沒動作...命危送醫

免費刺青包吃住！詐團出招吸新鮮人飛泰　他落地驚：是柬埔寨

市值9億！雄檢查獲近1公噸走私K他命　可供300萬人吸食

假交易包裝2億借款　台開前董座邱復生涉財報不實遭約談

女病患白內障手術沒改善　轉診驚見「左眼沒水晶體」怒告醫師

明天14縣市防高溫！全台悶熱「南部紫爆」　午後雷雨轟2地

應援曲被批難聽！啦啦隊「靈魂歌姬」檸檬：不然我唱？　網急喊母湯

熱爆！今日尖鋒用電量達4054萬千瓦　達史上第4高

曾莞婷獨挑大梁接下主持棒！信心喊話「全力以赴」集結網美談女人心事

台積電股價創新高　南科預售案成交單價首飆5字頭

30歲女罹罕見「嗜酸性腸胃炎」！醫一查元凶竟是「床被單」

頭髮出油不尷尬！夏季3款整髮神器　一秒清爽飄香氣

人夫外遇護理師「帶回家激戰4天」　正宮當庭播抓姦片反挨告

台灣大成為巴黎奧運中華代表團合作夥伴　郭婞淳、楊勇緯等８家族成員熱血獻唱戰歌《Never Give Up》

男子叫車要求照自己的路線　司機堅持按導航走…被他怒賞巴掌

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

社會熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

快訊／過馬路遭水泥車撞！「北市女卡輪下」血肉模糊

即／走斑馬線遭水泥車輾壓　北市女血肉模糊送醫亡

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　驚悚影片曝！

竹恐怖色魔「性侵2女」掐脖壓制逞慾

即／淡水41樓摩天社區火警　警消急出動救援

即／台中七期31層豪宅建案竄火　11F燒穿看板

慟！永和30歲警堤防踩空墜5米地面喪命

彰化傳3例熱中暑　43歲女登山昏厥命危

獨／中午突傳巨響！台中男從13F墜落亡

更多熱門

相關新聞

「諸葛洪中」敲碗高雄也要大巨蛋　陳其邁說話了

「諸葛洪中」敲碗高雄也要大巨蛋　陳其邁說話了

台鋼雄鷹隊首度在台北大巨蛋作為主場比賽，成功吸引大批球迷前來觀賽，總教練洪一中不僅親自請親友來場加油，也喊話希望高雄也有個大巨蛋，對此高雄市長陳其邁回應了！

手搖店做不滿3個月「逼繳教學費」　女大生崩潰：沒冷氣

手搖店做不滿3個月「逼繳教學費」　女大生崩潰：沒冷氣

高雄青創貸款過關　可同步獲利息補貼

高雄青創貸款過關　可同步獲利息補貼

即／國3槽車翻覆　北上主線道封閉

即／國3槽車翻覆　北上主線道封閉

美女助理推送投資群　律師揭殘酷真相

美女助理推送投資群　律師揭殘酷真相

關鍵字：

高雄高雄市刑大豬仔柬浦寨打工社會新鮮人影音

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝省電3關鍵

繳電話費「發票中了200萬」獎落2縣市！　中華、台哥大用戶快看

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」！釣出本人高EQ回應

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

女大生將「守宮放在醬料盤」　壽司郎要告了

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

快訊／過馬路遭水泥車撞！「北市女卡輪下」血肉模糊

即／走斑馬線遭水泥車輾壓　北市女血肉模糊送醫亡

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面