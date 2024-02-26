屁孩躲摩鐵製「彩虹菸」一條售3萬　還賣到國小...分工手法曝

▲彰化檢警破獲販售彩虹菸不法集團。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名22歲邱姓男子去年7月起先後招募多名年輕人與2名未成年少年，先在購物網站訂購彩虹菸草等製作工具，藏匿在摩鐵及工寮製作成品對外批發，再以每條(10包裝)拆帳方式分潤，檢警循線至少已賣出20多條(500餘支)成品，並從邱男身上搜出愷他命，檢方偵查終結，依涉偉反毒品防制條例等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，邱男於去年7月到12月間先後招募年齡為18歲至22歲，許男，及蔡、許、江、鄭男，及2名未成年少年，共同製造彩虹菸。

邱男與許男合資25萬元，作為成立基金，並與江嫌擬定計畫，邱先指示鄭男出面，在購物網站訂購彩虹菸菸草、菸管、打菸機、包裝袋等物，再前往取貨、接著再由另一人手中取得相關燃製工具。

▲彰化檢警破獲販售彩虹菸不法集團。（圖／ETtoday資料圖）

一行人分別藏匿在溪州鄉一處工寮、田中鎮1間摩鐵內製作彩虹菸，風乾後打入菸管內，以18支為1包裝進夾鏈袋內，一條10包售價3萬元對外販售，也曾在溪州鄉某間國小販售，每販售1條再給邱18,000-21,000元作為分潤。

邱男不僅當起批發商販售彩虹菸，也在台中市某家夜店，向「小秋」購買31,500元愷他命30公克，被檢警循線查獲。

邱嫌在警詢時，供稱製作20多條彩虹菸，每條可分得21,000元，檢方估算至少已賺取36萬元、另一名江嫌獲取約10萬至20萬元，其餘為1萬至22,000元不等金額，全部沒收。

檢方今依涉組織犯罪條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將邱、江、鄭、蔡及詹等人提起公訴，許男另涉三級毒品製造，另案偵辦，至於2未成年少年則移送彰化地方法院少年法庭審理。