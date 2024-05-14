鐵觀音茶藏千萬K毒！還印「QR Code」防黑吃黑　3毒販被逮

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

以翁姓男子為首的販毒集團，長期在嘉南地區販售毒品予中下游藥腳，從中賺取大量不法利益，內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊獲報後，在嘉義、台南市區分別拘捕翁男等3人到案，查獲愷他命10包、大麻花1包，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送3人至嘉義地方檢察署偵辦，3人均裁定羈押。

▲鐵觀音茶藏千萬K毒，保三警攔捕行動運毒車，販毒成員(紅圈)被逮。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

內政部警政署保安警察第三總隊指出，翁男為首的販毒集團，長期於嘉南地區販售毒品給中下游藥腳，從中賺取大量不法利益，經專案小組密集跟監蒐證，發現販毒集團成員於2023年11月12日駕駛行動運毒車，出沒於嘉義市區銷售毒品，便於嘉義市西區一處路口持票攔停車輛，喝令駕駛下車受檢，當場於運毒車內緝獲「鐵觀音茶葉袋」包裝之愷他命10包(毛重10.143公斤)、真空封膜機1台、封膜袋數包等證物，並逮捕駕駛吳嫌到案。

隨後警方循線追查毒品來源，於2024年1至4月期間分別在台南、嘉義地區逮捕本案翁姓主嫌與鄭姓共犯到案，並再緝獲大麻花毒品1包(毛重184.4公克)、毒品咖啡包數包等證物，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送3人至嘉義地方檢察署偵辦。

警方表示，此次所查獲「鐵觀音茶葉袋」包裝之愷他命毒品，內層真空袋竟另有QR CODE之認證碼，研判販毒集團為防止黑吃黑，事先以認證碼作為毒品交易之信號，已確保毒品之純度與價格，然種種之作為仍躲不過警方法眼，於千萬元毒品流入市面前成功破獲。

保三總隊呼籲，毒品不僅危害身心健康，後續更會因高度成癮性，影響到家庭生活並造成社會問題。國人應「勇於拒毒、保護自己」。本總隊將持續貫徹警政署「肅清毒品」之目標，積極查緝邊境毒品走私與境內不法販毒集團，確保民眾生命財產安全，維護社會治安。