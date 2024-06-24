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大陸 大陸焦點 特派現場

杭州一學校發現76例「脊椎側彎」！　醫警告：嚴重可致癱瘓

▲▼醫生檢查學生的脊椎狀況。（圖／翻攝自微博）

▲醫生檢查學生的脊椎狀況。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者廖翊慈／綜合報導

杭州天成學校浜河校區近日進行學生健康檢查。醫生在幫學生進行脊柱側彎篩檢時，發現76例異常，其中39人因ATR（軀幹旋轉角度）大於等於5度將接受復健。專家表示，脊椎側彎嚴重者會影響呼吸、心臟功能，甚至癱瘓。

據《魯中晨報》報導，數據顯示，目前中小學生脊椎彎曲發生率約3%，脊椎彎曲異常已成為危害兒童青少年健康的重要議題，因此，脊椎側彎篩檢現已納入中小學生的身體檢查項目。

一名專家表示，脊椎側彎是一種脊椎的立體畸形，多於青少年兒童。脊椎側彎會隨著年齡增長而逐漸加重，進而影響身體平衡，「在大陸中小學生群體當中，側彎人數已經超過500萬，並以每年30萬左右的速度遞增，成為繼肥胖、近視之後，影響大陸兒童健康的第三大『危機』。」

▲。（示意圖／CFP）

▲報告指出，學生書包過重為造成脊椎側彎的因素之一。（示意圖／CFP）

中國復健醫學會科學普及工作委員會委員、湘雅博愛復健醫院兒童復健治療部主任王春華表示，「青少年脊椎側彎形成原因大多與不良的生活習慣、不良運動習慣和模式有關，也有報告分析認為，課桌高度過低、書包過重、學生睡姿不當等因素，同樣會造成青少年脊椎側彎，且不同年齡的原因不盡相同。」

浙江大學醫學院附屬第一醫院骨科副主任王躍醫師表示，「雖然脊椎側彎發病率不低，但對生活、運動的影響程度，主要還是要看側彎的程度，側彎在20度以內的人群，基本對日常生活不太有影響，除了雙肩不等高等外觀輕度異常，並不引起功能障礙。」

王躍醫師補充說道，特發性側彎在青少年中的發生率約為3%，常發生在10至20歲的人群中，且女性較常見，男女發生率約1:4左右，這是不容忽視的。」

▲駱醫師呼籲，不宜久坐。（圖／CFP）

▲駱醫師呼籲，不宜久坐。（示意圖／CFP）

王醫師也表示，家長可在家中自行檢測孩子是否有脊椎側彎，「可以讓孩子進行前彎實驗，讓雙腳併攏、與肩同寬、雙手向下伸展、彎腰90度，觀察背部兩邊高低是否等高。」

溫州醫院運動醫學中心主任駱國鋼建議如何預防脊椎側彎，「『癱坐沙發、二郎腿』等不良姿勢要避免，不宜久坐、久站，每隔30至40分鐘要改變姿勢或活動身體，且不能單肩背包，容易形成高低肩。」

王醫生也提醒，「家長、學校也要進一步提高對孩子脊椎健康的關注度，增強預防意識，做到提早診斷、介入、治療。」

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