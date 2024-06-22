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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍鷹行動吵到成功高中學生　朱立倫道歉：昨立即將聲音關掉

▲▼朱立倫出席國民黨第三波民主改革-國會改革說明會。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫出席國民黨第三波民主改革-國會改革說明會。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院昨天審查國會改革覆議案，最終以反對62票比贊成51票否決政院提出的覆議案，但過程中，場外由國民黨發起的「藍鷹行動」因聲音太大，讓一旁的成功高中學生抱怨有噪音，影響上課。對此，國民黨主席朱立倫今（22日）致歉，並表示昨天立即將關掉聲音，盼不要影響到學生。

▲▼國會覆議戰，藍鷹行動收椅子。（圖／記者陳家祥攝）

▲國民黨藍鷹行動昨在林森南路集會，道路東側（畫面左側）即緊臨成功高中教室。（圖／記者陳家祥攝）

昨天的藍鷹行動因音量太大，一路影響到一旁的成功高中，有學生透過網路社群向中正萬華選區立委吳沛憶陳情，北市教育局到場了解後，認為噪音確實干擾上課，請學校讓學生換教室上課。吳沛憶則說，教育局一早就派人員到現場溝通、拜託把音量降低，但還是影響到學生，後來校方就讓學生遷移到另一側教室上課，國民黨既然動員民眾上街頭，也要負責任管好秩序、不要影響學生受教權。

朱立倫今上午出席國民黨中央舉辦的國會改革說明會，對此議題回應，「我應該這樣說，只要影響到同學，我們都是表示抱歉，但是我們立即就關掉了這樣的聲音，希望不要影響到學生的上課。」

▼國民黨藍鷹行動在林森南路、青島東路集結，一側緊臨成功高中。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨「藍鷹行動」挺國會改革現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨藍鷹現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國會覆議之戰，藍鷹行動參與者配備防曬裝備。（圖／記者陳家祥攝） 

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藍鷹行動成功高中學生朱立倫

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