迎接暑假！台中福華大飯店推網購5折　日月千禧牛排館祭學生優惠

▲台中福華大飯店推網購5折活動，當中也包括熱銷牛肉麵也入列。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

近年來積極拓展線上商城的台中福華大飯店下殺迎戰，即日起至6月30日(日)於1F豪吧門市、饗福商城線上線下同步推出優惠活動，多款熱銷商品推出5折起優惠，包含熱銷斷貨王「冷凍饗福牛肉麵禮盒」加10元多一件、台中福華滴雞精禮盒、堅果花椒醬禮盒、好餃子手工水餃等；台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館鎖定學生族群，出示學生證即可享有整桌餐食88折。

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▲年銷售5萬盒的冷凍饗福牛肉麵禮盒，加10元多一件。（圖／業者提供）



福華大飯店表示，網路商城推出5折起優惠，包含年銷售5萬盒的冷凍饗福牛肉麵禮盒，加10元多一件，兩盒優惠價690元；雪蛤燕窩飲禮盒買三盒送兩盒等。另外，天熱只想宅在家，福華也推出手工冷凍水餃訂購任選5包，優惠618元

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▲日月千禧24樓極炙牛排館鎖定學生族群，出示學生證即可享有整桌餐食88折。（圖／業者提供）



日月千禧24樓極炙牛排館則推出鎖定學生族群，即日起至2024年8月31日止午、晚餐時段推出學生暑假用餐優惠，只要出示本人學生證，即可享有整桌餐食88折。學生證需為本人，並經服務人員確認後方可享此優惠；優惠上限人數為12人(含12人)；不適用酒水、加拿大龍蝦相關餐點、極炙品味套餐及特殊餐價菜單；不與其他優惠併用，父親節、七夕情人節不適用；折扣後金額需另加收餐點原價10%服務費。