移工遭浪打落水5小時　還好會游泳...爬上膠筏喊「救命」

▲泰籍移工不慎落水游泳爬到膠筏獲救。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化線西鄉肉粽角沙灘水域，是看海、賞海好所在，有2名男性移工昨天晚間前往遊玩，其中1名34歲泰籍男子走到淨水廠附近失蹤了，留下拖鞋，此時剛好有一名釣客聽到有陣陣虛弱的求救聲，警消據報後前往搜救，今天凌晨在離岸邊100公尺處的海面上，發現他已自行游泳爬到膠筏上，身體發抖失溫，所幸意識清楚，立即將他送醫。

彰化消防局昨天深夜11時據報，線西鄉線工南四路淨水廠附近海域有人溺水，立即會同海巡並調派線西及和美消防分隊、消防車、救護車、船艇前往救援，到達現場發現移工拖鞋，立即展開搜救，據另一名同行移工表示，他約於19時20分低頭看手機，下一秒同伴人就不見了。

▲泰籍移工不慎落水游泳爬到膠筏失溫獲救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經消防人員協同海巡人員在淨水廠落水點及肉粽角海域搜索均未發現，直到今天凌晨1點有釣魚民眾報案，在慶安水域有聽到求救聲，立即前往，在離岸邊100公尺遠的海面上，發現該名落水移工已自行游泳爬到海面膠筏上，身體略為發抖失溫但意識清楚，送往彰濱秀傳醫院觀察。

據悉，該名移工疑似遭浪打落水，驚慌之際，手攀到一塊大石頭，但又遭海浪衝走，所幸他會游泳，靠著意志力游到離岸邊100公尺遠，爬上膠筏求救。消防局呼籲民眾，若發現有民眾玩水嬉戲在河岸邊或是海邊溺水時，應使用河岸旁的救生圈及報案打119求救。