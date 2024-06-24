彰化公廁「6美圖」爆紅！超吸睛搶合照成打卡熱點　幕後原因曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市忠權社區北極宮公廁傳說有「爆乳妹」，YouTuber「普通女子 孫女」也在國中生的指路之下來到該處公廁前，看到眼前清涼的畫面讓她直呼，「這個小孩真的有在ok嗎？」忠權里長林連發表示，廁所就是要清涼，有美女看上去更活潑可愛，上廁所有美女心情會喜悅，昨天不少年輕人到訪打卡，人氣強強滾。

▲北極宮公廁美女圖爆紅，年輕人到場拍照打卡。（圖／民眾提供，以下同）

彰化市的忠權社區，3D彩繪是以「忠權=忠犬」為發想而來，因此社區內有非常多的狗狗當主題來繪製3D圖案，將社區點綴的色彩繽紛，北極宮內的公廁，除了有可愛的狗狗映入眼簾，牆壁上還有6美女彩繪圖。

林連發表示，這美女圖畫了有2年以上，當年是想到社區內都有狗狗的可愛圖像，當初原本要在公廁入口長廊牆面，彩繪馬桶與小便斗，後來社區的民眾認為這樣不明顯，想要來點不一樣的，就發想改為中央配一個馬桶，牆面彩繪6美女與2隻可愛狗狗。

林連發指出，6美圖是彩繪在入口處，其中一名美女更是彩繪得明豔火辣然一手扶著胸前布料，似乎是為遮擋布料掉下來，除此之外胸前一覽無遺，其實公廁內的男廁、女廁與無障礙廁所，也都有彩繪狗狗，一抬頭隨處可見到忠犬相隨。

林連發說，一般人若沒有進入公廁也不會看到，這次是因為彰安國中應屆畢業生阿家與小莊，自願幫YouTuber「普通女子 孫女」導覽，「爆乳妹」傳聞開始擴散，也成為彰化後火車站的一大賣點，這幾天陸續都有不少人為了「她」拍照打卡。