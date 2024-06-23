賠慘了！女外送員擦撞經典保時捷911　維修廠曝可能費用

▲彰化一輛經典保時捷911遭外送車擦撞，保時捷後保險桿擦傷，所幸無人員受傷。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

彰化市1名廖姓女外送員騎機車外送行經中山路時，追撞前方保時捷911 Carrera，結果保時捷左後方保險桿擦傷，有網友表示，該款車要價破700萬元，光是保險桿維修費恐要數十萬元，女外送員恐「愈跑愈窮」。專業超跑維修廠看了照片表示，端看車主想要如何處理，「這種粗蠟推一推也能解決，若有貼犀牛皮，甚至只要重貼就好」，不過一般車主還是會送回原廠處理，「費用20到30萬元跑不掉」。

廖女向警方供稱，係因流汗滴到眼睛，未注意車前狀況，才會撞到張女駕駛的前車保時捷。警方初步了解，女外送員未受傷，但黃色保時捷左後保桿則有碰撞擦痕，雙方駕駛都無酒駕情事。

▲彰化保時捷左後方保險桿擦傷，專家推估，若回原廠維修，重新換一支全新保險桿，價格約20萬到30萬之間。（圖／民眾提供）



由於該車款是許多人心中的夢幻逸品，新車價格破700萬元。看到保時捷被外送員擊中畫面，網友們直呼「女外送員賣腎都不夠賠」、「越跑越窮」、「外送賺39元、慘賠36萬」。

不過，專業超跑維修廠表示，保時捷後保桿沒有凹陷，若送一般維修廠處理，幾萬元就能解決，「粗蠟推一推即可；倘若車子有貼犀牛皮，只要重貼便可」，只是一般車主都會要求回原廠處理，粗估換原廠保險桿，費用恐要20到30萬元跑不掉。