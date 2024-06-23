彰化2國中弟當導遊！帶網紅「一日遊13景點」　影片4天破60萬觀看

▲彰安國中弟帶著網紅一日遊。（圖／翻攝YouTube／普通女子 孫女）



記者柯振中／綜合報導

YouTuber「普通女子 孫女」喜愛到各種冷門景點遊玩，近日到彰化拍攝影片，卻被2名國中生邀約一起遊玩，沒想到2名國中生最後一共規劃13個景點，影片也吸引超過60萬人觀看，就連彰化市長林世賢也誇讚2人的導覽功力一流，日後有機會要來PK一下。

孫女近日在YouTube上傳了一段影片，指稱本來規劃要來彰化冷門景點遊玩，不過突然有名彰化的國中生傳訊息，自告奮勇想當導遊，更是貼了一大堆景點給她。孫女深受感動、體會到彰化鄉親的熱情，於是特地拍攝了這支由彰安國中弟弟當導遊的Vlog影片，詳細記錄一日遊的點點滴滴。

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▲▼彰安國中弟帶著網紅一日遊。（圖／翻攝YouTube／普通女子 孫女）



孫女抵達當天，國中生「阿家」帶著朋友「小莊」到車站會合，並且帶她前往高賓閣參觀、享用糯米炸、還到訪元清觀、北門土地公、東門土地公以及彰化孔廟等景點，短短一天內就跑了13個地方，可見阿家與小莊規劃行程的能力有多驚人。

▲彰安國中弟帶著網紅一日遊。（圖／翻攝YouTube／普通女子 孫女）



影片在孫女的YouTube頻道發布後，短短4天就吸引了超過60萬人觀看，不少網友為之讚嘆，「阿家這種小孩真的已經是稀世珍寶了」、「這2位弟弟太棒了，如果有來台北，我請客吃各種好吃的，請務必聯絡我」、「阿家和莊都是好可愛又貼心的好孩子，現在還有這樣懂事的國中生，覺得好感人呀」、「弟弟們很穩重也很熱情，家庭教育很成功，希望媽媽看到車票那段可以放過他。」

根據《自由時報》報導，這支影片在網路上爆紅以後，彰化市長林世賢也得知消息，不禁誇讚2名學生的導覽功力，更是想找個機會跟2名學生見面PK一下，看誰更勝一籌。