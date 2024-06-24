搶命124天！彰化小姊妹昏迷指數仍是3　家屬仍盼奇蹟

▲小妹妹轉到漢基醫院照護。（資料圖／彰基醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉陳姓小姊妹，遭撞搶命至今已124天、逾4個月，因為長期臥床的關係，肌肉已出現萎縮、雖然身體血壓、血氧都是正常，但仍昏迷指數3靠呼吸器維持生命，有人認為只要活著醒來的機會很大，日前家人也拒簽器官捐贈同意書，就盼著姊妹能有奇蹟出現，恢復健康。

彰基表示，陳小妹妹自5/10日轉至漢基兒童呼吸照護病房，經過醫療護理目前狀況穩定維持，全身僅剩呼吸器，從入院至今124天來，昏迷指數始終是3，從未張眼醒過來；由於無法自主呼吸，因此都是靠呼吸器維持生命。

也由於臥床長達124天，四肢肌肉出現萎縮，醫護人員每天都要為妹妹翻身、按摩與針灸，每過1小時就要抽痰，1天下來抽痰高達20多次；他們從未放棄，希望能出現奇蹟，讓妹妹病況能好轉康復。

▲小姊姊收治在秀傳醫院。（資料圖／彰化秀傳提供）

彰化秀傳醫院則表示，在該院治療的陳家姊姊，昏迷指數一度從3回升到11，5月1日因急性腦水症，至今昏迷指數3，呈現重度昏迷，需靠呼吸器維生，醫護人員定時抽痰；每天為姊姊按摩、翻身與針灸，讓四肢肌肉萎縮情形不要惡化。

小姊妹住院這段期間，媽媽、阿公與弟弟都有持續到院關心與陪伴，也拒絕簽屬器官捐贈同意書，一家人除了四處求神拜佛，媽媽還為小姊妹抄佛經迴向，就是希望姊妹倆能早日恢復健康。

由於姊妹倆搶命至今已超過4個月，網路也出現2派論戰，有網友認為「是否該放手讓她們離開」，也有人認為「活著就有希望」，表示現在醫療技術進步，醫護人員都堅持不放棄，小姊妹還是有機會甦醒過來。