快訊／羅時豐么兒遭起訴！夥同4嫌帶空氣槍、球棒「強盜狂揍人」

▲羅時豐兒子與4名犯嫌闖入他人家中強盜，遭到起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

北市北投區去年10月一名胡姓男子報案稱，自己遭搶劫又遭棍棒毆打，而警方獲報逮到犯嫌們後，其中1人竟是金曲歌王羅時豐么兒羅森宇。今(21)日全案偵結，士林地檢署依強盜罪將5名犯嫌起訴。

檢方起訴書指出，犯嫌余姓男子、鄭姓男子、蔡姓男子、梁姓男子與羅時豐兒子羅森宇是朋友關係，去年10月29日下午，余得知女友收到胡姓男子糾纏訊息，夥同4人至內湖某處洗車場集合，並由余攜帶2支球棒，鄭攜帶空氣槍，於隔日凌晨12時50分，一同前往余男女友住處。

凌晨1時許，余男女友趁胡男上廁所時，將住處大門打開，5嫌進入屋內後，由羅森宇先持空氣槍進入廁所，並以槍抵住胡男頭部，再掐住其頸部拖行至房內，胡男見人數眾多，被迫跪在地面，其餘人等遂徒手毆打，期間鄭、余則是拿球棒狂毆，使胡男受有有頭部外傷併左臉瘀青腫脹、四肢多處鈍挫傷、左上臂大片瘀青、及紅腫、左膝瘀青、左上背瘀青等等。

余男再取走胡男的iPhone12 PRO MAX後，拿自己的手機翻拍對方手機內的照片、影片，蔡負責翻找胡包包內的財物，接著胡趁著5嫌不注意趁隙逃離，余發現人消失後與眾人分別開2輛車逃離，嗣因胡男驗傷報警處理，經警方循線查獲5名犯嫌。

檢方認為，5人所犯為犯刑法第328條第1項、第330條第1項、第321條第1項第3款、第4款之結夥三人以上、攜帶兇器強盜罪嫌，依法起訴；另胡男指控5人偷走現金4萬元與車鑰匙部分，由於5人均否認，加上檢方根據余男手機數位採證資料，認定沒有直接證據，全部處分不起訴；胡男被控妨害性自主部分也獲不起訴。