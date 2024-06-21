服刑29年10月嫌太久！富少淫魔李宗瑞提釋憲　慘被憲法法庭打臉

▲李宗瑞不滿刑期太重，聲請釋憲也遭駁回確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「富少淫魔」李宗瑞因犯下多宗下藥性侵、偷拍案件，最後遭判刑總計65年7月刑期，應入監服刑29年10月定讞，他不滿自己的執行刑太長，具狀請求改定應執行刑遭駁回確定後，再向憲法法庭聲請釋憲。但憲法法庭並未實質審理，審查庭就直接駁回。

本案因2012年間，一對姊妹花向台北地檢署提告，宣稱在夜店中遭人撿屍性侵，還疑似被拍下性侵過程。台北地檢署鎖定富少李宗瑞，發現李宗瑞出手闊綽，多次在夜店中下藥撿屍酒醉女子，帶回自家豪宅性侵、偷拍。案發後李宗瑞落跑遭到通緝，20餘天後才自行到北檢報到，檢方認定他性侵偷拍20多人，提起公訴。

他所犯下的案件經過最高法院陸續判決定讞後，總計不可易科罰金的有期徒刑部分，共被判刑65年7月，最後高等法院裁定應執行有期徒刑29年10月。由於我國有期徒刑最高可判處30年，李宗瑞的刑度幾乎抵達有期徒刑的上限，因此高院裁定出爐後，他隨即聲明異議，但2018年8月間就遭最高法院駁回確定。

而李宗瑞自2012年遭羈押後，因定讞再轉到監獄執行，至今已經超過10年，他日前針對高院定應執行29年10月的裁定，再度聲明異議。李宗瑞聲請時強調，29年10月的刑度遠高於其他各項犯罪的刑度，不管是法定刑較重的殺人、販毒，或是法定刑較輕的詐欺、竊盜，甚至是犯罪多達數十次、上百次的詐騙集團，也都沒定過這麼高的執行刑，請求改定應執行刑。遭最高法院駁回確定後，李宗瑞再向憲法法庭聲請釋憲。

對於李宗瑞的聲請，憲法法庭3人審查小組審理後，認為李宗瑞聲明異議理由並非法律上重要事項，程序有所未合，因此直接駁回，並未經過憲法法庭實質審理。