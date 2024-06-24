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制服造型太Q！麥當勞超夯「三麗鷗娃娃」睽違25年復刻回歸了

▲▼「麥當勞X三麗鷗」睽違25年復刻「戀愛麥語經典返校全收藏」系列娃娃。（圖／業者提供）

▲「麥當勞X三麗鷗」睽違25年復刻推出「戀愛麥語經典返校全收藏」系列娃娃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉搶收集！適逢在台40周年，台灣麥當勞再度攜手三麗鷗，睽違25年絕版復刻推出「戀愛麥語經典返校全收藏」，一次就有4款人氣角色選擇像是酷洛米、Hello Kitty，搭配超青春校園制服造型，可愛爆表，全系列限量9萬個，6月26日上午11時起於全門市正式開賣。

▲▼「麥當勞X三麗鷗」睽違25年復刻「戀愛麥語經典返校全收藏」系列娃娃。（圖／業者提供）

▲4人氣角色娃娃全台限量9萬個。

麥當勞於1999年攜手三麗鷗推出「戀愛麥語系列」娃娃，開賣僅10分鐘就全數賣光，擁有超高人氣。睽違25年，麥當勞再度找來三麗鷗合作，特別以1999年戀愛麥語系列中的「相識篇」為發想，復刻推出全新「戀愛麥語經典返校全收藏」，4人氣角色換上青春洋溢的校園制服，萌到不行。

「戀愛麥語經典返校全收藏」共有4款造型，第一彈推出「大耳狗」、「酷洛米」，於6月26日上午11時起搶先開賣；第二彈「Hello Kitty」、「丹尼爾」則於7月3日上午11時起接棒登場，全系列全台限量9萬個、售完為止；凡於門市櫃檯或得來速購買任一套餐加價299元、單買329元即可獲得1個，每份套餐限加購1個，每人、每次消費限購2個。

▲▼摩斯漢堡推出限量摩斯卡。（圖／記者蕭筠攝）

▲摩斯漢堡推出全新限量摩斯卡。（圖／記者蕭筠攝）

另，摩斯漢堡近日則推出全新「摩斯卡」，選用夏日限定青山、藍海作為背景，搭配各類型運動及運動項目，像是桌球、羽球、舉重、體操等運動，更把特定項目的運動用具變身成摩斯人氣炸物，有炸雞腿舉重槓片、方塊薯餅跨欄欄架、熱狗堡船，通通療癒爆表，7月22日起正式開賣，全台限量5000張，每張售價50元，售完為止。

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