雞腿槓片、熱狗堡船超Q！最新「運動會摩斯卡」全台只有5000張

▲摩斯漢堡推出全新摩斯卡。（圖／摩斯漢堡提供）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉要蒐集！今年為迎接巴黎奧運，人氣連鎖速食品牌「摩斯漢堡」特意以「MOS運動會」作為主題，不僅推出一系列夏日涼感周邊小物，更打造全新限定「摩斯卡」，山海背景搭配各類型運動及運動項目，可愛到不行，7月22日起正式開賣，全台限量5000張，各門市售完為止。

▲摩斯限量摩斯卡全台只有5000張。（圖／記者蕭筠攝，下同）

摩斯漢堡推出全新「摩斯卡」，選用夏日限定青山、藍海作為背景，搭配各類型運動及運動項目，像是桌球、羽球、舉重、體操等運動，更把特定項目的運動用具變身成摩斯人氣炸物，有炸雞腿舉重槓片、方塊薯餅跨欄欄架、熱狗堡船，通通療癒爆表，7月22日正式開賣，全台限量5000張，每張售價50元，售完為止。

▲MOS運動會收納袋十分可愛。

除外，還有4款涼感周邊小物等收，7月1日搶先登場的「MOS運動會收納袋」，採半透明網格收納設計，防水又可愛，入手方式除消費2杯指定飲品即可免費獲得外，也可用摩斯金點2點兌換，或是金點1點加價39元兌換。

▲涼感巾附贈吊飾收納瓶方便攜帶。

7月20日接棒上市的有「MOS運動會涼感巾（加購價119元）」，採用特殊材質，質地柔軟且吸水迅速，有感降溫，還附贈吊式收納瓶，方便攜帶，以及「MOS運動會小方巾（加購價99元）」，採一面紗、一面毛巾的雙面設計，展開大小用來洗臉擦汗都很合適。

▲透明冷水有2款式選擇。

還有「MOS運動會透明冷水杯（加購價269元），一共推出2款設計包括「經典山海日意象」及「運動意象」選擇，內層採用雙層透明材質，質感再升級，且擁有710ml大容量，實用性超高，7月22日起開賣。

▲Mister Donut推出百店慶限定甜蜜卡。（圖／Mister Donut提供）

另，甜甜圈品牌「Mister Donut」為歡慶全台第100間門市開幕，特意推出全新百店慶限定「甜蜜卡」，是以第100間門市外觀作為設計概念，十分可愛，只要於門市消費滿200元即可獲得，只送不賣，單筆消費限送1組，不可累積兌換，送完為止。