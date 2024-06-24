麥當勞「得來速熟客券」限時35天回歸！加碼推「球后餐」挺小戴

▲麥當勞得來速熟客券回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

大麥克免費吃！人氣速食品牌「麥當勞」超殺「得來速熟客券」終於回來了，限時35天只要在得來速消費任何餐點即可獲得1張熟客券，集滿3張就可免費換「大麥克1個」，6月26日起正式開跑；加碼還為積極備戰巴黎奧運的球后「戴資穎」推出限定「球后餐」，邀請球迷一起為小戴加油。

麥當勞「得來速熟客券」重磅回歸，6月26日起至7月30日限時35天只要於得來速購買任何餐點產品消費（不含醬包、粉包及其他非單獨銷售產品），每車、每次可獲得1張「熟客券」，只要集滿3張就可於下次至得來速窗口時免費換大麥克1個，兌換期限至8月5日前，肯定要把握機會搶吃免費大麥克。

▲加碼推戴資穎最愛「球后餐」限時開賣。

另，為應援球后戴資穎，麥當勞歡樂送也特意推出「球后餐」，選用小戴最愛的麥當勞餐點組成，吃得到大麥克、麥脆雞腿、中薯及冰蜂蜜紅茶，原價254元，套餐優惠價219元，7月10日起至8月20日限時開賣。

▲漢堡王安格斯牛肉堡系列買1送1。

除外，漢堡王至6月26日前也搶先祭出「安格斯牛堡買1送1」優惠，期間購買「厚切安格斯牛肉堡」、「勁濃安格斯牛肉堡」及「花生安格斯牛肉堡」可享「任選買1送1」優惠，2顆堡只要145元，換算下來單顆不到73元，提醒優惠不適用機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市

漢堡王「厚切安格斯牛肉堡」夾了安格斯牛肉搭配清爽美生菜、新鮮蕃茄，是經典必吃招牌；「勁濃安格斯牛肉堡」加入了濃郁美式起士醬，結合美式酥炸培根、炸洋蔥丁，口感豐富滿足；「花生安格斯牛肉堡」則選用台灣在地顆粒花生醬搭配鹹香安格斯牛肉，鹹甜滋味超涮嘴。