有10元蛋捲冰淇淋、薯餅買1送1！麥當勞「7大優惠券」限時開吃

▲麥當勞最新7大優惠券本周限定吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

本周限定！人氣速食品牌「麥當勞」APP最新限時優惠來了，這周一共祭出「7大優惠券」，不僅有薯餅買1送1、蛋捲冰淇淋特價10元等好康，還有2大超省銅板套餐等吃，即日起限時7天開跑，小確幸趕緊收。

麥當勞即日起於全球版APP祭出最新7大優惠券，有早餐限定「單點薯餅買1送1」，使用期限至6月26日，以及「單點番茄嫩蛋焙果堡送薯餅」，使用期限至6月30日；而「買超值全餐送4塊麥克雞塊」使用期限為6月28日起至6月30日。

加碼領99元超省晚餐券，至6月28日期間每日晚上5時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元；除外還有「單點蛋捲冰淇淋特價10元」、「單點勁辣雞腿堡特價65元」等，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲肯德基祭出最新2大超值優惠。

另，肯德基也祭出最新「2大超值優惠」一次看，首推「7塊雞桶餐（優惠碼40337）」，原價483元的7塊咔啦脆雞，限時下殺299元，可享有62折折扣，6月28日起至6月30日限定吃；還有蛋撻控最愛「原味蛋撻禮盒」優惠，即日起至6月30日限時下殺199元，每盒現省41元。

▲優惠內容一次看。

除外，購買優惠餐點使用線上預訂快取服務，還可享有指定桶餐加1元多1塊咔啦脆雞、XL套餐加1元多1顆原味蛋撻等優惠；至7月1日前使用肯德基外送消費滿199元則可享加購指定品項買1送1，優惠品項有8塊上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福、粽香雞汁飯。