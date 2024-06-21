先筆記！漢堡王「安格斯牛肉堡買1送1」限時3天搶　全系列任選

▲漢堡王安格斯牛肉堡限時3天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

畢業季快樂！人氣速食品牌「漢堡王」祭出「安格斯牛堡全系列買1送1」歡慶優惠，一共有3口味開放任選，換算下來，單顆漢堡下殺不到73元，6月24日起限時3天開吃，趕緊先筆記時間。

漢堡王將於6月24日起至6月26日祭出「安格斯牛堡買1送1」優惠，期間購買「厚切安格斯牛肉堡」、「勁濃安格斯牛肉堡」及「花生安格斯牛肉堡」可享「任選買1送1」優惠，2顆堡只要145元，換算下來單顆不到73元，提醒優惠不適用機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市

漢堡王「厚切安格斯牛肉堡」是安格斯牛肉搭配清爽美生菜、新鮮蕃茄的組合，是經典必吃招牌；「勁濃安格斯牛肉堡」加入了濃郁美式起士醬，結合美式酥炸培根、炸洋蔥丁，口感豐富滿足；「花生安格斯牛肉堡」則是選用台灣在地顆粒花生醬搭配鹹香安格斯牛肉，鹹甜滋味超級涮嘴。

▲麥當勞全球APP本周也有優惠券等吃。

另外，麥當勞本周於全球版APP也推出最新限時優惠券，有超殺「99元晚餐券」等領，今（21）日晚上5時至9時可以爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元；還有「買超值全餐送4塊麥克雞塊」，使用期限至6月23日止

加碼收「單點中杯指定飲品買1送1（可口可樂／Zero／雪碧／檸檬紅茶）」、「微牽絲起司排雙牛堡套餐現折10元」、「微牽絲起司排脆豬堡套餐現折10元」等券，以及得來速限定「10塊原味麥克雞塊套餐現折10元」，使用期限至6月23日止；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。