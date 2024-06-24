轟傅崐萁發言荒唐　許淑華反嗆：為何急迫推動傷害國家法案？

▲許淑華。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德24日表示公布國會改革法，同時聲請釋憲及暫時處分，對此，國民黨團總召傅崐萁隨即反擊，卻遭民進黨台北市議員許淑華砲轟發言荒唐，「請問傅崐萁去中國訪問的時候，到底接收到什麼指令，讓你們這麼急迫，推動這個傷害國家的法案。」

許淑華說，傅崐萁指控，台灣已成為皇帝極權不能調查政府，但按照憲法本來就有規定的調查權，包括司法機關、檢調單位、監察院等在內。任何人民都能提出檢舉，只要有證據，經法定程序，都可以對政府、官員進行調查。

再來，許淑華指出，傅崐萁堅持歐美很多國家都有國會調查權，台灣也要有。事實是，美國的國會調查權有完整制度，也有聽證和監督機制。在傳喚與舉證方面都有規定流程和細節。國民黨與民眾黨合作推出的法案，裡面有許多定義不清楚、侵害人權、甚至有可能違反憲法的條文。這和美國的制度，是完全不同的東西，根本不能相提並論。

傅崐萁也提到，保證不會去查台積電，但許淑華嗆，傅崐萁的承諾誰敢相信？而且最根本的問題，不是他會不會這樣做，而是他不能、也不該這也做。

至於傅崐萁要求賴清德總統去立法院做報告，許淑華問，請問到底在急什麼？這次立法院三讀通過的法律涉及違憲，而且總統府也已提出釋憲。關乎憲政秩序的事情，應該要嚴陣以待，等到釋憲結果之後再做決定，這才是謹慎的做法，「請問傅崐萁你去中國訪問的時候，到底接收到什麼指令？中國給你們多少壓力？讓你們這麼急迫，不顧程序、背棄憲法，推動這個傷害國家的法案。」