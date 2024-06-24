這間店專賣禁書「男女店員脫光光」　老闆急徵裸女CEO

▲戴維斯（左）想要開一間禁書書店，店員都必須坦誠相見。右圖為2022年抗議美國推翻墮胎權憲法保障的女性，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國天體主義者戴維斯（George Davis）想要在舊金山開一間書店，專門販售禁書，而且店員不論性別都必須裸體、與消費者坦誠相見。他目前仍在尋找出租店面，同時招募志同道合的辣妹下屬擔任CEO。

《洛杉磯時報》報導，戴維斯提出快閃店「禁書書店」（The Banned Bookstore）的商業概念，將銷售在美國及國際上都被禁止的書籍，店員必須裸體服務，以展示人體和所有身體部位都是正常與自然的。

年近80歲的戴維斯也公開招募一名「身材勻稱、懷抱野心的」女性首席執行長（CEO），在今年8月至12月協助營運書店。他談到特地招募女性CEO的原因時說，「我做這一行很久了……我知道需要一名女性而非男性，不是因為這是正確的，而是因為這會奏效。」至於店員則必須遵守「一比一」性別平衡原則，消除性慾色彩。

戴維斯認為，書店主要客群將是多元性別（LGBTQ+）人士，但仍能吸引其他人潮參觀甚至消費，「國際與全美各地遊客都會想過來。我們會有大量的宣傳。如果這個地方能夠賺錢，可以很快在芝加哥、紐約市和倫敦複製這項計畫。」

戴維斯已經致力於天體主義數十年，不僅形容自己是倡導「身體自由」的社運人士，在舊金山也小有名氣，他曾兩次競選舊金山參事委員會、一次競選市長，但是都以落選告終，2014年還曾因為在公共場所裸體而被捕。