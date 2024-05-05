排水道口驚見「60歲男裸屍」腐爛數月　悲慘真相曝光

▲南韓60多歲男性陳屍在京畿道議政府市某排水道口數個月，屍體已呈腐爛狀態。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近發生一起離奇的事故！京畿道議政府市佳陵洞某條排水溝4月16日下午發現一具年約60多歲的男性遺體，且男性死前為裸體狀態、一絲不掛，雖然屍體已呈嚴重腐爛狀態，但從肉眼來看並無任何致命性的外傷，經過調查後才發現，為某工廠生活環境困頓的員工。

根據韓媒《首爾新聞》、《每日經濟》，京畿道議政府市佳陵洞4月16日下午2時40分左右正在進行下水道相關工程，豈料工程人員卻在排水道內、距離出口8公尺處發現一具男性裸屍，在經過指紋對照辨識後，證實為一名60多歲的獨居老人。

警方今（5）日指出，該名男性為京畿道南楊州市某家具工廠的員工，他接受工廠的補助獨自居住在某月租套房，然而他的晚年生活相當困頓，不僅在經濟遭遇困境，甚至還罹患老年癡呆等各種慢性疾病。

今年1月27日，該名男性跟隨工廠關係人士前往京畿道漣川郡的某座工廠，豈料男性卻突然昏倒、痙攣發作，於是工廠人員只好趕緊將男性送往議政府市一間醫院的急診室，工廠人員在將男性送醫後便自行返家。

豈料，該名男性在工廠關係人士離開後接受體檢，卻突然於下午5時奔跑離開醫院，且尚未繳清醫藥費，而他步出醫院的身影則成為生前最後蹤跡；只不過，工廠關係人士並不知道男員工逃出醫院，因此並未向警方通報失蹤。

警方分析，男性之所以死前裸體，很有可能是因為失智的症狀，加上處於極低溫的環境中太久、體溫過低，導致出現「反常脫衣」（Paradoxical undressing）的現象。

至於該名男性為何會無緣無故出現在排水道口？警方表示，由於是1月底發生的案件，距今已經超過3個月，也因此即便排水道口附近有監視器，但因為監視器通常只儲存一個月以內的影像資料，所以已經無法釐清男性逃到排水道口的具體原因。