　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會職權法洩漏台積電機密？　賴清德：不容法律衝擊經濟是底線

▲▼總統賴清德發表敞廳談話（圖／記者呂晏慈攝）

▲總統賴清德發表敞廳談話（圖／記者呂晏慈攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（24日）上午發表「守護憲政‧保護人民」敞廳談話。賴清德接受媒體提問時表示，國會職權修法三讀通過，政府收到許多企業界、外國商會甚至國際的憂心，這正是提出釋憲主要原因，他不容許台灣經濟發展產生影響。更不宜通過任何法律，為經濟產業發展帶來衝擊，這是對國家社會最基本的底線。

《國會職權行使法》修法覆議案21日遭到立法院否決，總統府、行政院、監察院、立法院民進黨團將研擬聲請釋憲，總統賴清德今天發表「守護憲政‧保護人民」敞廳談話。

媒體詢問，外媒報體，有晶片工程師憂心，國會職權修法生效後，包括台積電等公司員工可能被傳喚調查，而洩漏商業機密，請教總統看法。

賴清德表示，此次立法院三讀通過的法律，賦予立法委員新的調查權，調查對象不僅是政府機關，更可擴及到部隊、法人、團體以及社會相關人士，這段時間政府確實收到，許多企業界、外國商會甚至國際的憂心，此法律一旦實施，商業秘密可能不保，對於外資投資意願，以及未來台灣在國際的競爭力，會產生重大影響。

賴清德說，利用此次談話機會跟國人強調，這也是他提出釋憲的主要原因，不容許企業經營環境變化，對台灣經濟發展產生影響。

媒題再詢問，請賴清德評價「台灣資本市場」，上任一個月，股市漲了百分之七，站穩2萬3之上，市值即將突破80兆大關。賴清德上週提到台灣產業天時地利人和，有非常好的條件，但現在面臨「國會擴權爭議」或「釋憲隱憂」，是否會影響台灣資本市場？

對此，賴清德認為，股市是經濟的櫥窗，股市好代表經濟面好、產業面強，這是全國努力的結果，朝野都應該珍惜。不宜通過任何法律，為經濟產業的發展帶來衝擊，這是對國家社會最基本的底線。

賴清德強調，大家可以看一看，張忠謀、林百里、黃仁勳先生等科技業老闆，一同去逛夜市。這代表不僅是台灣企業對台灣抱有信心，也證明國際外資對台灣也有信心，他要讓國人知道，只要團結合作，走對的方向，政府會以拚經濟為優先，照顧廣大社會大眾，台灣一定可以更好。

▼總統賴清德出席「守護憲政 保護人民」敞聽談話。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼總統賴清德出席「守護憲政 保護人民」敞聽談話。（圖／記者呂晏慈攝）

ET快訊
馬來貘41度猝死　多發出血、籠內掙扎撞擊全身傷
快訊／北市女過馬路遭水泥車輾　血肉模糊
彰化公廁「6美圖」爆紅　幕後原因曝
出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝3關鍵：更能省電
獨／陳鑒花光余苑綺3000萬遺產　李亞萍：就算了
快訊／余天女婿月撈百萬　涉詐欺、洗錢罪起訴
快訊／台股血洗367點！　台積電帶頭殺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／立院覆議案咨文簽了！　賴清德加註意見：侵害人民基本權利

賴清德稱國會改革涉違憲　陳智菡批：總統切莫擴權自命為大法官

國會職權法洩漏台積電機密？　賴清德：不容法律衝擊經濟是底線

「中華民國派也台獨」　賴清德：只有統促黨非台獨

時隔5天又受訪！不躲記者成常態？　賴清德允諾：直接與大眾對話

大法官淪看門狗？　賴清德：釋憲結果不得而知，朝野應接受

是否赴立院報告？　賴清德呼籲在野黨：釋憲結果前不宜貿然行動

快訊／陸羅織台獨罪名　賴清德：民主不是犯罪，專制才是罪惡

快訊／聲請釋憲＆暫時處分！　賴清德：國會該改革但不該擴權

快訊／總統府聲請釋憲！律師洪偉勝曝6爭點　混淆《憲法》權力安排

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

峮峮被KID勸找新戀情：我會努力　淚崩喊幸福「愛有很多種形式」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

快訊／立院覆議案咨文簽了！　賴清德加註意見：侵害人民基本權利

賴清德稱國會改革涉違憲　陳智菡批：總統切莫擴權自命為大法官

國會職權法洩漏台積電機密？　賴清德：不容法律衝擊經濟是底線

「中華民國派也台獨」　賴清德：只有統促黨非台獨

時隔5天又受訪！不躲記者成常態？　賴清德允諾：直接與大眾對話

大法官淪看門狗？　賴清德：釋憲結果不得而知，朝野應接受

是否赴立院報告？　賴清德呼籲在野黨：釋憲結果前不宜貿然行動

快訊／陸羅織台獨罪名　賴清德：民主不是犯罪，專制才是罪惡

快訊／聲請釋憲＆暫時處分！　賴清德：國會該改革但不該擴權

快訊／總統府聲請釋憲！律師洪偉勝曝6爭點　混淆《憲法》權力安排

ASML、NVIDIA高雄設新點　輝達宅還有2字頭便宜可撿

真正的人脈和你想的不一樣！謹慎背負「人情債」以免救火不成被反撲

快訊／立院覆議案咨文簽了！　賴清德加註意見：侵害人民基本權利

冷氣調再低也沒用！師傅曝「2大原因」吹不涼　小心電費噴爆

黃金放在婆婆那！她要拿回投資「卻被拒絕」　網驚不對勁：還在嗎

「6月狂谷」來襲！大谷翔平生涯6月合計51轟　生涯200轟也近了

今天揪團衝！COMEBUY「2大飲品買1送1」限時3天搶喝

馬來貘英雄測得核心體溫41度　運輸中曾在籠內掙扎撞擊出血

三菱註冊Lancer Sportback、Pajero商標！與日產合作採電動車重生

壽險業資金投入公共建設？　國發會3點回應

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

政治熱門新聞

快訊／中共23架戰機又「四面圍台」　剩東南空域有較大空隙

國軍史上首次！手槍納入1年義務役建制武器

總統府聲請釋憲　律師洪偉勝曝6爭點

聲請釋憲！賴清德：國會該改革但不該擴權

賴清德明發表敞廳談話　說明聲請釋憲理由

獨／民眾黨要搬家「新址曝光」拚8月進駐

軍人釣客遭陸留置3個月　陸委會：中共做法不人道

揭國會改革法案恐「部分違憲」　吳宗憲：國民黨提的不可能違憲

媒體人分析青鳥最終場人數！　示警藍營「仇恨能量將轉移至罷免」

幕後／漢光軍方要「直球對決出糗」　預判拋錨、夜訓民怨都當實戰

美國售台破百億攻擊無人機系統　退將轟：戰場上就是廢物

幕後／漢光40無劇本「真的不演了」　取消預演、表演展示性科目

台鐵新自強號出軌事故　沈伯洋嘆：別讓花蓮交通成「政治提款機」

國會職權釋憲戰開打！　民進黨不預設立場

更多熱門

相關新聞

賴稱國會改革涉違憲　她批別自命為大法官

賴稱國會改革涉違憲　她批別自命為大法官

總統賴清德24日公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，同時向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分；針對在野黨若在釋憲結果前要求國情報告，賴認為此次修法有涉及違憲，應等結果出來再做決定。對此，立法院民眾黨團主任陳智菡批評，有爭議是賴清德跟民進黨說的，並非憲法法庭宣判，請賴別擴權自命為大法官。

賴清德：台灣只有統促黨非台獨

賴清德：台灣只有統促黨非台獨

不躲記者！賴清德允諾：直接與大眾對話

不躲記者！賴清德允諾：直接與大眾對話

賴清德：釋憲結果不得而知　朝野應接受

賴清德：釋憲結果不得而知　朝野應接受

是否赴立院報告？　賴清德呼籲在野黨：釋憲結果前不宜貿然行動

是否赴立院報告？　賴清德呼籲在野黨：釋憲結果前不宜貿然行動

關鍵字：

賴清德釋憲敞廳談話國會國民黨民進黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

房仲要求加40萬斡旋金　眾人讚：很用心

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

味全慰留無效　「火球男」引退

高雄男頭痛掛急診！竟是感染「食腦蟲」1個月亡

竹恐怖色魔「性侵2女」掐脖壓制逞慾

正妹爬山中邪！自拍全身裸照求祭改

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

倒閉潮！　50所私立高中職恐退場

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

咳嗽、發燒、喉嚨痛！　醫：病人多到不像夏天

顧婕罹直腸癌重逢舊愛　復合10億前男友獲金援

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面