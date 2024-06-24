國會職權法洩漏台積電機密？　賴清德：不容法律衝擊經濟是底線

▲總統賴清德發表敞廳談話（圖／記者呂晏慈攝）



記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（24日）上午發表「守護憲政‧保護人民」敞廳談話。賴清德接受媒體提問時表示，國會職權修法三讀通過，政府收到許多企業界、外國商會甚至國際的憂心，這正是提出釋憲主要原因，他不容許台灣經濟發展產生影響。更不宜通過任何法律，為經濟產業發展帶來衝擊，這是對國家社會最基本的底線。

《國會職權行使法》修法覆議案21日遭到立法院否決，總統府、行政院、監察院、立法院民進黨團將研擬聲請釋憲，總統賴清德今天發表「守護憲政‧保護人民」敞廳談話。

媒體詢問，外媒報體，有晶片工程師憂心，國會職權修法生效後，包括台積電等公司員工可能被傳喚調查，而洩漏商業機密，請教總統看法。

賴清德表示，此次立法院三讀通過的法律，賦予立法委員新的調查權，調查對象不僅是政府機關，更可擴及到部隊、法人、團體以及社會相關人士，這段時間政府確實收到，許多企業界、外國商會甚至國際的憂心，此法律一旦實施，商業秘密可能不保，對於外資投資意願，以及未來台灣在國際的競爭力，會產生重大影響。

賴清德說，利用此次談話機會跟國人強調，這也是他提出釋憲的主要原因，不容許企業經營環境變化，對台灣經濟發展產生影響。

媒題再詢問，請賴清德評價「台灣資本市場」，上任一個月，股市漲了百分之七，站穩2萬3之上，市值即將突破80兆大關。賴清德上週提到台灣產業天時地利人和，有非常好的條件，但現在面臨「國會擴權爭議」或「釋憲隱憂」，是否會影響台灣資本市場？

對此，賴清德認為，股市是經濟的櫥窗，股市好代表經濟面好、產業面強，這是全國努力的結果，朝野都應該珍惜。不宜通過任何法律，為經濟產業的發展帶來衝擊，這是對國家社會最基本的底線。

賴清德強調，大家可以看一看，張忠謀、林百里、黃仁勳先生等科技業老闆，一同去逛夜市。這代表不僅是台灣企業對台灣抱有信心，也證明國際外資對台灣也有信心，他要讓國人知道，只要團結合作，走對的方向，政府會以拚經濟為優先，照顧廣大社會大眾，台灣一定可以更好。

▼總統賴清德出席「守護憲政 保護人民」敞聽談話。（圖／記者呂晏慈攝）