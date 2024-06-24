賴清德稱國會改革涉違憲　陳智菡批：總統切莫擴權自命為大法官

▲立法院民眾黨團主任陳智菡。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德24日依法公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，但同時也向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分；針對在野黨若在釋憲結果前要求國情報告，賴認為此次修法有涉及違憲，應等結果出來再做決定。對此，立法院民眾黨團主任陳智菡批評，有爭議是賴清德跟民進黨說的，並非憲法法庭宣判，請賴別擴權自命為大法官。

「不倫不類的敞廳談話！」陳智菡24日於臉書表示，賴清德舉「移植手術」來比喻修法，請問賴清德短暫的從醫期間，是做過幾起器官移植手術? 不倫不類的比喻，令人啼笑皆非。

陳智菡指出，賴清德暗示釋憲出爐前，不會到立法院進行國情報告，聲稱「既然這次修法已經『涉及違憲』」、「提醒在野黨在大法官釋憲結果出爐前，不宜貿然採取行動」等言論，但提醒賴清德，「有爭議是你和民進黨說的，不是憲法法庭宣判的，您是總統，切莫擴權自命為大法官！」

賴清德24日上午發表「守護憲政‧保護人民」敞廳談話，宣布將針對國會改革法案聲請釋憲及暫時處分。媒體提問，釋憲結果不確定何時出來，在釋憲結果出來前，在野黨要求賴清德國情報告，會如何因應？雖然不會將個人意象凌駕憲法之上，這句話意思是否會堅持合憲前不赴立院報告？

賴清德則表示，此次三讀通過的國會職權修法，有涉及違憲，而且已經提出釋憲，大家應該等到釋憲結果出來，再做決定。在野黨應該尊重憲法，在大法官未做出釋憲結果前，不宜貿然採取行動。