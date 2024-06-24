大法官淪看門狗？　賴清德：釋憲結果不得而知，朝野應接受

▲總統賴清德發表敞廳談話。（圖／記者呂晏慈攝）



記者呂晏慈／台北報導

針對《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，總統賴清德今（24日）宣布將向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。面對在野抨擊大法官不應淪為政府的「看門狗」，賴清德嚴肅回應說，大法官會站在民主憲政體制的立場；釋憲的結果不得而知，但朝野都應該接受結果，才有辦法弭平憲政爭議，讓國家繼續前進。

發表任內首次敞廳談話，他表示，他將在今天公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，然而，基於守護憲政秩序、保護人民權利，他也在這裡宣布，他將向憲法法庭，聲請釋憲以及暫時處分，「國會理當改革，但不應該任意擴權」。他說，無論釋憲結果為何，朝野都必須尊重且接受。

媒體會中詢問，對手陣營認為現任大法官都是民進黨政府任命，因此覺得釋憲結果一定有利於民進黨，更說大法官不應該變成政府的「看門狗」，如何看待在野陣營的抨擊？

賴清德回應，台灣在民主政治發展當中，碰過大大小小的憲政爭議，不過不管是哪一個政黨、哪一位總統提名大法官，都能夠站在捍衛民主憲政體制的立場，適時地作出解釋，解決憲政爭議，讓國家可以繼續前進，「我相信這次也不例外」。

賴清德說，大法官固然是由總統提名，但是也必須經由立法院行使同意權通過，換句話說，有經過嚴謹的憲政程序。他呼籲，「釋憲的結果不得而知，但是對於結果，朝野都應該要接受，這樣才有辦法弭平憲政的爭議，讓國家可以繼續前進」。

另有媒體詢問，《憲法》賦予總統院際調解權，未來若新國會又有類似爭議，是否可能運用院際調解權？對此，賴清德說，這次牽涉的違憲爭議，有影響到立法院、行政院、監察院之外，也牽涉到總統府這個憲政機關，「我已經提出釋憲，我是當事人，就不宜再運用《憲法》第44條總統的院際調解權」。

賴清德說，未來如果五院之間有爭議，有必要的話，他會採用《憲法》賦予總統的院際調解權來解決問題。