以色列總理納坦雅胡：與哈瑪斯之戰「即將結束」　轉移至對抗真主黨

▲以色列總理納坦雅胡的首要目標在於全面殲滅哈瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進武裝組織「哈瑪斯」去年10月侵略以色列、派人屠殺並綁架音樂會的以色列平民，以色列總理納坦雅胡便下令軍隊挺進加薩走廊，不僅要帶回慘遭綁架的同胞，更誓言要剿滅哈瑪斯。如今，納坦雅胡宣布，與哈瑪斯之間激烈的戰爭即將結束，未來作戰焦點會轉移至黎巴嫩邊境的真主黨。

根據CNN，納坦雅胡於當地時間23日針對目前的作戰態勢和未來的焦點進行闡述，他表示與哈瑪斯在加薩走廊之間「激烈的戰爭」之階段即將落幕，軍方未來的重點將會轉移至以色列與黎巴嫩之間的北部邊境，「但這並非意味著戰爭即將結束，現階段的戰爭將在拉法結束，這是真的。」

自從去年10月7日以色列慘遭哈瑪斯突襲以來，納坦雅胡首度接受以色列當地媒體的專訪。納坦雅胡也透露，他準備與哈瑪斯達成「部分協議」，釋放一些人質，同時重申他的立場，即停火之後戰爭仍將持續，「以求實現消滅哈瑪斯的目標」。

納坦雅胡補充道，「我還沒準備好放棄！在緊張階段結束後，我們有可能將部分注意力向北移轉。首先是出於保護目的，其次是為了能夠把我們的居民帶回家，如果我們能在政治方面做到這一點，那就太棒了；但如果不能，我們將以另一種方式來做，我們將把來自北方和南方的所有居民帶回家。」

哈瑪斯去年10月7日發動襲擊，導致以色列人1200人慘死、250名人質遭挾持，為此以色列軍挺進加薩走廊進行「血的復仇」。加薩走廊衛生部指出，以軍在加薩走廊的行動造成3萬7000名巴勒斯坦人死亡。

至於位在黎巴嫩邊境的真主黨，則是中東最強大的準軍事力量之一。自從去年10月8日、哈瑪斯向以色列發動襲擊的第2天，真主黨便不斷在黎巴嫩南部向以色列北部發動致命襲擊，以軍針對真主黨襲擊做出回應，擊斃真主黨激進份子，包括部分高級指揮官，成千上萬的以色列人因為持續擴大的衝突而撤離家園。

針對哈瑪斯長年以來發動襲擊，納坦雅胡強調，「我們的條件並非是結束戰爭、離開加薩，因為這會讓哈瑪斯『完好無損』，我拒絕讓哈瑪斯完好無損，我們必須『殲滅他們』。」