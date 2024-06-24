▲桃園「客味新風親子野餐趣」，發現「五星級」野餐景點

▲坐在草地上，大家分享印尼風味餐。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

炎夏來臨，利用假日相偕親朋友好友一起戶外野餐，追逐陽光、享受徐徐涼風，成為忙碌生活的最佳休閒。桃園市新移民女性關懷協會日前於觀音區崙坪文化地景園區舉辦「客味新風親子野餐趣」活動，參加的新住民朋友，赫然發現，保留自然原貌的園區，現有茂密樹林，豐富生態，停車方便，是「五星級」親子野餐最佳地點。

▲品嚐泰國料理。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青指出，居住在桃園的新住民姊妹，部份因嫁來桃園客家地區，日久也能說流利客語，融入在地生活。因此，協會獲市府客家局支持，16日於觀音區崙坪文化地景園區舉辦「客味新風親子野餐趣」活動，吸引泰國、越南、印尼、雲南、菲律賓、廣西等來自不同國家姐妹們組隊參加，同時進行野餐擺飾PK賽，有20組報名。

▲野餐擺飾PK賽「越來越好」隊獲獎。（圖／記者楊淑媛攝）

而平時為家務或工作忙碌的姐妹們，藉由活動，帶著家人或好友到觀音區崙坪文化地景園區，赫然發現這處為桃園市政府客家局所屬場館的園區，經過整體環境重塑，順應園區自然原貌，保留現有茂密樹林，是桃園一處優美景點。

▲野餐擺飾PK賽「新台味」隊獲獎。（圖／記者楊淑媛攝）

崙坪文化地景園區分為中央大草坪、龜殼劇場及客家工藝聚落區等，「龜殼劇場」建置仿生龜殼木結構設施，提供表演活動使用，當天新住民姐妹即自備戶外音響，進行舞蹈交流演出；新住民姐妹並邀請出席活動的涂權吉立委服務處主任黃厚眾、觀音區長劉草典、觀音區市議員許更生、吳進昌的秘書團隊，分享帶來的家鄉風味餐點。

▲野餐擺飾PK賽「貝貝野餐趣」隊獲獎。（圖／記者楊淑媛攝）

涂權吉立委服務處主任黃厚眾表示，桃園是一個移工城市，更是一個移民城市。去年112年，桃園的新住民比例正式登頂成為全國第一，儘管台灣社會越來越重視新住民的照顧與需求，但涂權吉立委發現根據促進新住民就業補助作業要點，勞動部卻把已經歸化為國民的新住民，排除在服務對象之外，失去了政府照顧新住民的美意。

因此，涂權吉立委提案要求勞動部修改相關要點，將越南、馬來西亞、泰國等國家，已經歸化的新住民朋友，也納入相關就業服務照顧對象之中，該提案受到勞動部重視。