新自強號遇土石流出軌　太魯閣罹難家屬：台鐵沒鬆懈本錢

▲台鐵229次新自強號撞上土石流，乘客走在滿是泥水的鐵軌上。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵229號次新自強號列車日前在花蓮路段西正線撞上土石流，造成列車出軌，9人受傷。3年前太魯閣號事故的罹難者家屬組成「太魯閣的眼淚」今(23日)在臉書發文表示，從0403地震到這次事件，顯然警示系統不夠，安全改革路途沒終點，台鐵沒有鬆懈的空間與本錢。

「太魯閣的眼淚」發文表示，看到新聞，他們十分難過也擔心，一路追蹤相關訊息直到深夜，直到每個乘客都無恙才鬆一口氣。6月20日「太魯閣的眼淚」家屬與新任交通部長李孟諺部長見面時，均向部長提及，每次看到台鐵任何事故發生的新聞，都非常揪心，深怕又有意外發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「太魯閣的眼淚」表示，今年1月1日正式掛牌的台鐵公司化，首要目標就是提升安全，然而在追求安全的路途上，卻是非常不容易，事實上，台鐵公司化後，急需也正在進行組織重整，卻因各方利益糾葛而阻力重重，顯得窒礙難行。

「太魯閣的眼淚」指出，0403大地震，蘇花沿途的土石鬆動而頻頻傳來落石與土石流的威脅，影響鐵路行駛路線，考驗著台鐵的應變能力與高層改革的魄力；這次故事是因大自然反撲而造成的危害，幸未造成重大傷亡，「但台灣的安全，真的夠了嗎？」

「太魯閣的眼淚」表示，太魯閣號事故發生後，台鐵對外表示完成22處路線邊坡加固改善工程、26處落石告警系統，其中包含這起事故地點K51位置，主要避免異物入侵，以防止像太魯閣事故意外再次重演。

「太魯閣的眼淚」表示，0403地震後的事故到這次事件，顯然目前的警示系統是不夠的，仍然有很大的改善空間，這也是為什麼3年了他們依然還在，也無法安心。每個月持續跟交通部、台鐵召開外部監督會議，也無法對台鐵放心的原因。

「太魯閣的眼淚」表示，在安全改革的路途，沒有終點，台鐵更是沒有鬆懈的空間與本錢，期許台鐵能在交通部長的領導與台鐵董事長帶領下，一步步走出一條安全回家的路。