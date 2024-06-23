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社會 社會焦點 保障人權

婦幼隊警官遭撞「頸椎斷裂」終身臥床　駕駛賠1688萬換免囚

▲高雄市一名柯姓警官發生車禍畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市婦幼隊一名警官騎機車發生車禍重傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市警局婦幼隊一名柯姓警官（47歲）2022年間騎機車行經楠梓區高楠公路，撞上從加油站駛出的休旅車，柯姓警官當場昏倒，全身朝上倒地，送醫急救後因「頸椎斷裂」恐終身癱瘓臥床，肇事的休旅車楊姓駕駛事後被依過失重傷害罪判處徒刑10月，全案上訴後，楊男與家屬達成和解，並賠償1688萬元，高雄高分院維持徒刑10月的判決，但給予緩刑3年。

這起車禍發生在2022年11月27日11時39分左右，楠梓區高楠公路945號台糖加油站前，一輛由47歲楊姓男子所駕駛休旅車於加油站加完油後駛出時，與一部在高楠公路直行機車發生碰撞，48歲的柯姓騎士多處受傷由消防隊送榮總救治，楊男未受傷，警方到場後對雙方當事人實施酒測均未發現飲酒情事，事後才發現受重傷的機車騎士竟是高雄市警察局婦幼隊的一名組長。

▲高雄市一名柯姓警官發生車禍畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市婦幼隊一名警官騎機車發生車禍重傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

柯姓警官在案發當天上午他前往橋頭地檢署參加檢警聯合會議，就在會議結束之後，騎機車要回隊卻發生車禍。當時送醫之後經過核磁共振之後，發現頸椎斷裂，全身癱瘓恐需終身臥床。

事後肇事的楊姓駕駛也被移送、起訴，一審橋頭地院審理時，根據交通單位的鑑定，認定柯姓警官無肇責，楊姓駕駛負全部的肇事責任，因此依過失重傷害罪，判處楊姓駕駛徒刑10月。

全案上訴高雄高分院後，楊姓駕駛也終於與柯姓警官的家屬達成1688萬元的和解，並已經賠付1628萬元，僅剩60萬元分期付款，法官審酌楊姓駕駛正值壯年，有正當職業，沒有前科，因此雖維持徒刑10月的判決，但給予緩刑3年，全案定讞。

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47歲警官遭撞「頸椎斷裂」終身臥床　駕駛賠1688萬換免囚

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