花椰菜米+新鮮蔬菜！SUBWAY首賣「能量沙拉」　一次3口味任選

▲SUBWAY首度推出能量沙拉。（圖／SUBWAY提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏日的清爽新選擇來了！深受健身族、蔬食控喜愛的人氣速食連鎖品牌「SUBWAY」首度推出「能量沙拉」，選用營養滿分的花椰菜米搭配酪梨泥、豐富新鮮蔬菜，並提供3種主食選擇，有墨西哥辣牛、新嫩雞柳等，即日起於全門市上市，限時只賣70天。

隨著健康飲食趨勢升溫，SUBWAY特意打造全新「SUBWAY能量沙拉」，是以新鮮蔬菜及原型食物作為主要食材，選用花椰菜米加入酪梨泥、生菜絲、番茄、大黃瓜、洋蔥、青椒、醃黃瓜、黑橄欖、墨西哥辣椒等食材，再放進切絲巧達起司，並搭配3種蛋白質主食，包括鷹嘴豆泥、墨西哥辣牛及鮮嫩雞柳。

▲能量沙拉一共有3口味選擇。

其中，「鷹嘴豆泥能量沙拉」纖維含量高，並富含優質植物性蛋白，推薦搭配濃郁鄉村醬；「鮮嫩雞柳能量沙拉」雞肉中含有豐富蛋白質，脂肪含量低，飽足感十足，推薦搭配甜蔥醬；「墨西哥辣牛能量沙拉」則推薦給運動健身的消費者，運動後補充富含肌酸的牛肉，可幫助強化運動表現，推薦搭配墨西哥西南醬，嗜辣者絕對要搶嚐鮮，每碗售價皆為229元，即日起至8月27日於全門市限時開吃。

為歡慶新品上市，即日起至8月27日凡於門市消費含可口可樂商品滿250元即可參加「暢快美味抽機票」活動，憑消費發票至活動網站登錄，就有機會抽中野餐墊、循環杯等獎項，最大獎送出巴黎來回機票，趕緊來試手氣。

▲摩斯推出2款全新歐式風味漢堡。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，摩斯漢堡近日也推出2款全新歐式風味漢堡，其中「橙香雞腿堡」選用去骨帶皮雞腿肉用高溫油炸後，裹上酸甜歐風橙汁醬，搭配新鮮萵苣、青生菜，再佐以優格醬，清爽口感夏天吃最適合不過，售價100元；「法式飛虎魚珍珠堡」則嚴選台灣在地飛虎魚結合大量洋蔥、香菇進行拌炒後，加入特調法式洋蔥醬，再夾入新鮮生菜，最後搭配熱米飯堡，售價115元，即日起正式上市。

▲松露起司薯條、黃金地瓜薯條同步回歸。

超人氣「松露起司薯條」、「黃金地瓜薯條」則同步回歸，松露起司薯條是嚴選義大利進口黑松露醬結合起司白醬，接著淋在金黃薯條上，松露香氣十足，售價75元；黃金地瓜條則是使用在地台農57號蕃薯製成，口感綿密鬆Q，售價60元。