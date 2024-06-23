李玟雕像佇立「武漢烈士陵園」陸網質疑　園方：逝者都可安葬

▲李玟家人出席紀念雕像揭幕 。（圖／翻攝自石門峰微信公眾號）

記者蔡儀潔／綜合報導

已故歌壇天後李玟安葬在大陸湖北武漢石門峰紀念公園，並設立對外開放的紀念園與紀念館，不過此事引發大陸網民爭議，質疑李玟是否有資格在烈士陵園立雕像。對此，園方22日回應稱，園區是開放性的，逝者都可以安葬在這裡。

據《頂端新聞》報導，李玟雕像落成儀式15日在武漢石門峰紀念公園舉行，當天適逢李玟出道30週年紀念日，李玟的家人和來自世界各地的歌迷聚集於此緬懷。

不過，此事在大陸網路引發爭議，焦點主要在於作為歌手的李玟是否有資格在烈士陵園立雕像，李玟雕像是如何成功落成烈士陵園的？

對此，園方22日回應稱，石門峰紀念公園分為景觀區域和安葬區域，「景觀區域里，像開國元勳雕塑園裡有十大元帥的雕像，大家所說的烈士也都在景觀區域裡。」

該工作人員表示，安葬區域則面向所有人包括普通市民，「李玟安葬在我們園區的安葬區域，首先是我們的客戶，作為一家經營性質的殯葬服務單位，我們肯定要做好接待服務工作，像她(家人和粉絲)有這個(立雕像)需求，我們都是接納的。」

此外，該工作人員稱，在石門峰紀念公園安葬區域，安葬遺體並立雕像的人，不光有作為國際巨星的李玟，還有院士和武漢當地一些大學知名教授。

「如果我們園區安葬的全部都是烈士，然後安葬了一個李玟，那可能別人有這個質疑，但我們園區是開放性的，逝者都可以安葬在這裡。」該工作人員表示，希望大家對石門峰紀念公園有一個深度瞭解後，再去看上述問題。

據早前報導，CoCo藝術紀念雕像由知名湖北雕塑家史金淞創作，歷時十個月而成，雕像以《維納斯的誕生》為靈感，主體以鏡面不鏽鋼材質打造，在陽光下折射出耀眼光芒，展開一雙天使翅膀，屹立於巨型珍珠貝殼之上，在彩虹階梯盡頭踏浪而來，表達CoCo宛如雲端天使般存在，轉身回眸間是CoCo永恆的燦爛笑容。