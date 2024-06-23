　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李玟雕像佇立「武漢烈士陵園」陸網質疑　園方：逝者都可安葬

▲▼ 李玟雕像 。（圖／翻攝自石門峰微信公眾號）

▲李玟家人出席紀念雕像揭幕 。（圖／翻攝自石門峰微信公眾號）

記者蔡儀潔／綜合報導

已故歌壇天後李玟安葬在大陸湖北武漢石門峰紀念公園，並設立對外開放的紀念園與紀念館，不過此事引發大陸網民爭議，質疑李玟是否有資格在烈士陵園立雕像。對此，園方22日回應稱，園區是開放性的，逝者都可以安葬在這裡。

據《頂端新聞》報導，李玟雕像落成儀式15日在武漢石門峰紀念公園舉行，當天適逢李玟出道30週年紀念日，李玟的家人和來自世界各地的歌迷聚集於此緬懷。

不過，此事在大陸網路引發爭議，焦點主要在於作為歌手的李玟是否有資格在烈士陵園立雕像，李玟雕像是如何成功落成烈士陵園的？

對此，園方22日回應稱，石門峰紀念公園分為景觀區域和安葬區域，「景觀區域里，像開國元勳雕塑園裡有十大元帥的雕像，大家所說的烈士也都在景觀區域裡。」

該工作人員表示，安葬區域則面向所有人包括普通市民，「李玟安葬在我們園區的安葬區域，首先是我們的客戶，作為一家經營性質的殯葬服務單位，我們肯定要做好接待服務工作，像她(家人和粉絲)有這個(立雕像)需求，我們都是接納的。」

此外，該工作人員稱，在石門峰紀念公園安葬區域，安葬遺體並立雕像的人，不光有作為國際巨星的李玟，還有院士和武漢當地一些大學知名教授。

「如果我們園區安葬的全部都是烈士，然後安葬了一個李玟，那可能別人有這個質疑，但我們園區是開放性的，逝者都可以安葬在這裡。」該工作人員表示，希望大家對石門峰紀念公園有一個深度瞭解後，再去看上述問題。

據早前報導，CoCo藝術紀念雕像由知名湖北雕塑家史金淞創作，歷時十個月而成，雕像以《維納斯的誕生》為靈感，主體以鏡面不鏽鋼材質打造，在陽光下折射出耀眼光芒，展開一雙天使翅膀，屹立於巨型珍珠貝殼之上，在彩虹階梯盡頭踏浪而來，表達CoCo宛如雲端天使般存在，轉身回眸間是CoCo永恆的燦爛笑容。

ET快訊
快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　暴雨警戒2小時
快訊／松山機場「暫停地面作業」　航班延誤
7-11、LAWSON店員「集體闖全家超商」！　畫面瘋傳日網
快訊／大雷雨狂轟雙北　持續近1小時
快訊／9縣市大雨特報　下到晚上
快訊／打臉片公布！　麥拉倫車主糗了
47歲警官遭撞「頸椎斷裂」終身臥床　駕駛賠1688萬換免囚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

歐盟對陸電動車反補貼調查　陸商務部：中歐啟動磋商

李玟雕像佇立「武漢烈士陵園」陸網質疑　園方：逝者都可安葬

北京取消旅遊景區預約　故宮、國家博物館除外

陸最大海上自營油田「產油破億噸」　可供千萬人口大城使用20年

暴雨席捲湖南！街道被淹沒「市民划船出門」　山體滑坡8人失聯

桂林60年最大洪水！高鐵站泡一夜「7安檢機損壞」　員工嘆想不到

當街壓制小三連呼6巴掌！　正宮嗆「老公睡一堆女人」：我只打妳

疑忘打P檔！千萬賓利停車5分鐘「溜進河裡」　車主傻眼：不修了

陸消防員衝入火場救女童！自己吸入濃煙中毒「智力退化成3歲」

遭詐22萬！醫院女員工報案竟被「官方嚴懲」　扣45萬獎金暫緩晉升

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

歐盟對陸電動車反補貼調查　陸商務部：中歐啟動磋商

李玟雕像佇立「武漢烈士陵園」陸網質疑　園方：逝者都可安葬

北京取消旅遊景區預約　故宮、國家博物館除外

陸最大海上自營油田「產油破億噸」　可供千萬人口大城使用20年

暴雨席捲湖南！街道被淹沒「市民划船出門」　山體滑坡8人失聯

桂林60年最大洪水！高鐵站泡一夜「7安檢機損壞」　員工嘆想不到

當街壓制小三連呼6巴掌！　正宮嗆「老公睡一堆女人」：我只打妳

疑忘打P檔！千萬賓利停車5分鐘「溜進河裡」　車主傻眼：不修了

陸消防員衝入火場救女童！自己吸入濃煙中毒「智力退化成3歲」

遭詐22萬！醫院女員工報案竟被「官方嚴懲」　扣45萬獎金暫緩晉升

騎樓闆娘「逆天交叉長腿」　他每次看呆！真相更暴動：懂的都懂

滅火馬拉松！花蓮寵物店火警延燒6戶　167名警義消搶救8小時

房門上貼「顛倒鳳梨」超羞含意曝光　她好奇PO片被狂勸：離遠一點

一期一會的神祕客　「菇菇團」跟著梅雨拜訪台南水道博物館

家裡就一台車！有機會變「雙車位」該加購嗎　內行1關鍵勸敗

國1麻豆段3遊覽車連撞！百名進香客受驚　疑未保持距離釀禍

非洲礦產開發　助長未來三年海岬型船隻供不應求

快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　暴雨警戒2小時

公婆日本玩6天！只有她收「免費伴手禮」　心涼嘆：把我當外人

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

大陸熱門新聞

當街壓制小三連呼6巴掌！　正宮驚曝老公狂睡女人

疑忘打P檔！賓利停5分鐘「溜進河裡」

消防員救女童吸濃煙中毒　退化成3歲

GG論文成陸國家社科基金成果！研究尺寸越短IQ越高

遭詐22萬！她報案竟被扣獎金、暫緩晉升

創辦人離世未立遺囑！14歲兒繼承「百億市值股票」

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

桂林洪水！高鐵站「泡一夜」7安檢機壞了

美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

脫離安卓！華為Mate70將首發搭載「純血鴻蒙」

男子帶饅頭回家被控竊盜！法院：公司賠2.2萬

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

海底撈7月換帥！「苟軼事」接任CEO

48歲安徽男洪水中救母！自己卻被沖走

更多熱門

相關新聞

王力宏沉默4天發聲！　請辭金曲獎曬照曝近況

王力宏沉默4天發聲！　請辭金曲獎曬照曝近況

歌手王力宏日前透過經紀公司發出聲明，正式宣布請辭第35屆金曲獎的演出，消息曝光後，引發各界熱議。昨（17）日晚上在大陸開唱的他，事後也透過社群分享演唱會的照片，貼文一出，再度掀起網友討論。

鄧紫棋再唱李玟合作曲哽咽擦淚：我忍不住

鄧紫棋再唱李玟合作曲哽咽擦淚：我忍不住

李玟出道30週年！二姊：這世上真的有天使來過

李玟出道30週年！二姊：這世上真的有天使來過

李玟紀念雕像揭幕　二姊忍悲發聲

李玟紀念雕像揭幕　二姊忍悲發聲

王力宏請辭金曲追思李玟表演　文化部證實

王力宏請辭金曲追思李玟表演　文化部證實

關鍵字：

李玟李玟雕像武漢石門峰紀念公園

讀者迴響

熱門新聞

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

《順風婦產科》美月要結婚了

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面