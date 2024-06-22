　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

空軍拂曉起飛引關注！他評共機逼近「小動作」　切內角接近台灣

▲▼共機動態。（圖／國防部提供）

▲共機22日逼近鵝鑾鼻，僅31浬（57.4公里）。（圖／國防部提供，點圖放大）

實習記者石嘉豪／台北報導

國防部近期發布共軍擾台動態，密集出現了共機逼近屏東鵝鑾鼻的現象，且近距離僅30餘浬左右。共機頻頻近逼我本島空域的動作，也讓日前我空軍多款主力戰機拂曉起飛的動靜，受到國人高度關注。對此，前空軍副司令張廷延表示，這是我軍例行性的操演，此刻中國大陸的熱點在菲律賓，所以兵力調度會分散，對台就採取小動作，他分析，中國大陸大概會以「切內角」的小動作來接近台灣。

張廷延在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，20日是我國空軍每季一次的全島制敵「整體防空作戰計畫演練」，演練採取「分區同時」的方式，模擬敵軍攻擊重要陣地，並派出IDF、F-16V三型主力戰機、AH-64E阿帕契攻擊直升機等軍機參演。

張廷延說，當天早上是國軍的海空聯合操演，重點在於聯合防空，包括，海上對空搜索雷達、高山的固定陸基雷達，無論是各型戰機的參演，或是我防空部隊的天弓-2、天弓-3，以及愛國者飛彈部隊，都是例行性的操演。

主持人盧秀芳則提到，這一個月，兩岸態度感覺不尋常，張廷延則回應，也可以這麼說，日前有一架雙尾蠍無人機距離花蓮佳山基地只有39海里，此外，共軍無人機也不斷出現在巴士海峽，且離鵝鑾鼻很近。

不過，張廷延分析當前的台海情勢，中國大陸近期的熱點，還是在菲律賓、仁愛礁、黃岩島，以及仙賓礁，所以在兵力調度上會分散，但對台灣還是會有一些小動作，尤其是用無人機、殲擊機，以及輔助戰機來擾台，且會以「切內角」的方式，愈來愈接近台灣，做些小動作干擾。

▼20日共機離鵝鑾鼻僅37浬。（圖／國防部提供，點圖放大）

▲▼國防部公布最新中共解放軍軍事動態。（圖／國防部提供）

ET快訊
首度！俄軍FAB-3000滑翔炸彈轟烏克蘭　畫面曝光
爆炸影片曝光！桃園大溪市場「瓦斯氣爆」　2人緊急送醫
快訊／抓到了！台中33歲男落網　30萬金飾都還在
快訊／王文祥宣布成立新聯盟　T1不知情！
「洋芋片罐裝屎」潑檳榔西施！　28歲男慘了
快訊／王文祥宣布成立新聯盟！　PLG發聲了
日本海裡挖到寶！　發現2.3億噸含稀有金屬「錳核」
全部資訊都無法透露！　國王宣布成立「不知所云」新聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨擬聲請釋憲！　羅智強籲大法官：勿當綠看門狗

拉丁美洲友邦克國總理訪台　林佳龍「首次接機」讚：都是美麗島國

綠覆議案敗北擬提「暫時處分」　藍坦言「被動角色」揭下一步

空軍拂曉起飛引關注！他評共機逼近「小動作」　切內角接近台灣

朱立倫問國會改革「若清白怕什麼？」　綠委：白色恐怖時也這樣說

7成5民眾不知雙北明年辦世壯運　北市：加強國內外行銷力道

憂國土計畫法未考量法律爭議　張善政呼籲：政院層級協調

上任滿月遇台鐵事故　卓榮泰鞠躬致歉：下個月搭火車來花蓮

綠指陸「懲治台獨」跟藍白國會改革1相似處　「說你台獨就台獨」

幕後／覆議只是中繼站　綠兵分四路戰釋憲、宣講齊放為青鳥「保溫」

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

刺青把痣變愛犬「鼻子」　她感動：想牠就戳一戳

怎解決「卡屁股」？　娃神複製爸開腳微蹲

陳芳語遭Keanna爆料與謝和弦「錄音室啪啪」：那時候我才17歲...

民進黨擬聲請釋憲！　羅智強籲大法官：勿當綠看門狗

拉丁美洲友邦克國總理訪台　林佳龍「首次接機」讚：都是美麗島國

綠覆議案敗北擬提「暫時處分」　藍坦言「被動角色」揭下一步

空軍拂曉起飛引關注！他評共機逼近「小動作」　切內角接近台灣

朱立倫問國會改革「若清白怕什麼？」　綠委：白色恐怖時也這樣說

7成5民眾不知雙北明年辦世壯運　北市：加強國內外行銷力道

憂國土計畫法未考量法律爭議　張善政呼籲：政院層級協調

上任滿月遇台鐵事故　卓榮泰鞠躬致歉：下個月搭火車來花蓮

綠指陸「懲治台獨」跟藍白國會改革1相似處　「說你台獨就台獨」

幕後／覆議只是中繼站　綠兵分四路戰釋憲、宣講齊放為青鳥「保溫」

台中西屯國安社宅動土　房仲：仍供不應求

單局灌9分奠勝基　太空人14比11擊垮金鶯奪3連勝

後勁一早返美陪產先發空缺給本土　洪總點名另一艘潛水艇試乘

ACE王牌虛擬幣交易所詐騙　警展開第4波查緝...再逮19銷售員

民進黨擬聲請釋憲！　羅智強籲大法官：勿當綠看門狗

日保育員揮手歡送「英雄」來台　回顧牠兒時愛對媽媽做調皮1舉動

安徽暴雨水深到脖子！　48歲男「將母舉上屋頂」…自己卻被沖走

雲林縣府推動1799驛站計畫　台17特色地標成旅遊新亮點

平野「實驗室」再度開張　曾頌恩生涯第一次先發開路先鋒

首度！俄軍FAB-3000滑翔炸彈轟烏克蘭　爆炸畫面曝光

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

快訊／41共機7共艦「四面夾台」　最近離鵝鑾鼻僅31浬

高虹安捧芒果冰遭疑盜圖　竹市府解答：AI製圖

國防部：17共機闖我三面空域

陸發布「台獨」最高死刑！　蕭旭岑喊話賴清德：回歸一中憲法

上任滿月遇台鐵事故　卓榮泰鞠躬致歉

快訊／中共36戰機、7共艦「四面夾台」　今再射火箭飛越我ADIZ

即／調整隊形！高市府4局處首長異動

「藍鷹」票選最想罷免綠委之一　黃捷：先問問高雄人同不同意

韓國瑜投票挨批不中立！黃揚明搬案例打臉

快訊／政院國會改革覆議案失敗！　62票反對、51票支持

台鐵撞土石流！徐榛蔚：給花蓮安全回家路

幕後／覆議只是中繼站　綠兵分四路戰釋憲、宣講齊放為青鳥「保溫」

陸「懲治台獨」最重死刑！陸委會：國人安心

更多熱門

相關新聞

中共中宣部副部長張建春落馬

中共中宣部副部長張建春落馬

中共中央紀委國家監委網站21日通報，中央宣傳部副部長張建春涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

快訊／41共機7共艦「四面夾台」　最近離鵝鑾鼻僅31浬

快訊／41共機7共艦「四面夾台」　最近離鵝鑾鼻僅31浬

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

反制美對台軍售　大陸制裁洛克希德馬丁3實體和3高管

反制美對台軍售　大陸制裁洛克希德馬丁3實體和3高管

核戰風險飆升　哈佛教授：美中俄勿依賴1政策

核戰風險飆升　哈佛教授：美中俄勿依賴1政策

關鍵字：

共機空軍中共中國張廷延

讀者迴響

熱門新聞

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光

日本來台交流「馬來貘Hideo」死亡

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」

西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

DJ女神中毒送醫！全身麻痺手抖影片曝光

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！客遇火災堅持洩慾

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

柴犬咬死「大湖公園」野生綠頭鴨　畫面曝光引怒火

更多

最夯影音

更多

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面