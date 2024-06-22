空軍拂曉起飛引關注！他評共機逼近「小動作」　切內角接近台灣

▲共機22日逼近鵝鑾鼻，僅31浬（57.4公里）。（圖／國防部提供，點圖放大）

實習記者石嘉豪／台北報導

國防部近期發布共軍擾台動態，密集出現了共機逼近屏東鵝鑾鼻的現象，且近距離僅30餘浬左右。共機頻頻近逼我本島空域的動作，也讓日前我空軍多款主力戰機拂曉起飛的動靜，受到國人高度關注。對此，前空軍副司令張廷延表示，這是我軍例行性的操演，此刻中國大陸的熱點在菲律賓，所以兵力調度會分散，對台就採取小動作，他分析，中國大陸大概會以「切內角」的小動作來接近台灣。

張廷延在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，20日是我國空軍每季一次的全島制敵「整體防空作戰計畫演練」，演練採取「分區同時」的方式，模擬敵軍攻擊重要陣地，並派出IDF、F-16V三型主力戰機、AH-64E阿帕契攻擊直升機等軍機參演。

張廷延說，當天早上是國軍的海空聯合操演，重點在於聯合防空，包括，海上對空搜索雷達、高山的固定陸基雷達，無論是各型戰機的參演，或是我防空部隊的天弓-2、天弓-3，以及愛國者飛彈部隊，都是例行性的操演。

主持人盧秀芳則提到，這一個月，兩岸態度感覺不尋常，張廷延則回應，也可以這麼說，日前有一架雙尾蠍無人機距離花蓮佳山基地只有39海里，此外，共軍無人機也不斷出現在巴士海峽，且離鵝鑾鼻很近。

不過，張廷延分析當前的台海情勢，中國大陸近期的熱點，還是在菲律賓、仁愛礁、黃岩島，以及仙賓礁，所以在兵力調度上會分散，但對台灣還是會有一些小動作，尤其是用無人機、殲擊機，以及輔助戰機來擾台，且會以「切內角」的方式，愈來愈接近台灣，做些小動作干擾。

▼20日共機離鵝鑾鼻僅37浬。（圖／國防部提供，點圖放大）