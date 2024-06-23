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太空垃圾墜落「砸毀屋頂」嚇壞　屋主向NASA求償246萬

▲▼太空垃圾墜落「砸毀屋頂」嚇壞　屋主向NASA求償246萬。（圖／取自NASA）

▲國際太空站於2021年釋放出一個裝滿舊鎳氫電池的外部托盤。（圖／取自NASA）

記者張方瑀／綜合報導

美國佛羅里達州一處住宅今年3月遭一塊從高空墜落的金屬圓柱體擊中，造成屋頂和地板破損，結果發現該物體是從國際太空站（ISS）丟棄的太空垃圾，因此屋主決定向美國國家航空暨太空總署（NASA）求償8萬美元（約台幣246萬元）。

根據《衛報》報導，住在佛州那不勒斯（Naples）的奧特羅（Alejandro Otero）表示，在今年3月有一塊金屬圓柱體從高空墜落後，砸毀了他們家的屋頂和地板，當時在家的兒子差點被砸中，所幸最終未造成任何人傷亡。

▲▼太空垃圾墜落「砸毀屋頂」嚇壞　屋主向NASA求償246萬。（圖／取自NASA）

▲重約700公克、約10公分高、4公分寬的金屬圓柱體穿越大氣層時未解體。（圖／取自NASA）

NASA後來證實，這塊金屬圓柱體是來自國際太空站所丟棄垃圾的一部分，根據當時資料顯示，國際太空站於2021年釋放出一個裝滿舊鎳氫電池的外部托盤，將繞地球2到4年，接著在大氣中燃燒解體，結果這塊金屬圓柱體作為零件的一部份，它進入地球大氣層後並未解體，而是完好無損地墜落到地面。

奧特羅的律師沃西（Mica Nguyen Worthy）表示，奧特羅一家決定向NASA要求賠償8萬美元，包含未投保財產的損失、業務中斷、情感和精神痛苦，以及第三方機構的協助費用。

沃西表示，此案旨在為私人和公共領域的太空碎片索賠案件創造先例。不過，外媒分析也指出，雖此金屬塊為NASA所有，但它們被安裝在日本太空當局發射的結構上，讓責任歸屬和賠償問題變得複雜。

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