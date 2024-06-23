超馬女運動員「人行道摔倒」再也無法跑步　獲賠4.2億

▲奧爾德過去參加過多場超級馬拉松比賽，但卻因跌倒嚴重受傷，再也無法繼續跑步人生。（示意圖／視覺中國，圖中人物與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

曾是超級馬拉松選手的女子奧爾德（Lesley Mettler Auld）2021年在美國西雅圖人行道跌倒，傷勢相當嚴重，讓她再也不能跑步，就連走路都有困難。如今陪審團裁定，西雅圖市與出事地點的大樓業主要向她賠償1310萬美元（約新台幣4.24億元）。

美聯社、KOMO News報導，53歲奧爾德過去參加過多場超級馬拉松比賽，也完成14次鐵人三項賽事，但2021年7月8日這天，當她在西雅圖安妮女王社區人行道行走時，在有積水、藻類覆蓋的路段跌倒。依據法庭文件，奧爾德雙腿的股四頭肌撕裂。

自從那次跌倒之後，奧爾德再也無法跑步，就連走路都有困難，「事發到現在已經整整34個月，我仍然需要雙手和膝蓋並用，才能爬上家中樓梯。」她至今已接受5次手術，但未來仍有可能要繼續動手術。

全案2024年5月開始審理，陪審團審議3天做出裁決，西雅圖市與出事地點的大樓業主要向她賠償1310萬美元（約新台幣4.24億元）。

奧爾德的律師迪爾里（Ray Dearie）認為，維護單位必須知道人行道的狀況有多糟，市政府當初如果有採取措施維護人行道，我的客戶如今可能還在跑馬拉松與超馬比賽，「奧爾德失去事業，也失去簡單日常活動的能力」，陪審團的裁決將協助她支付現階段與未來的醫療費用，但這無法彌補對她生活產生的改變性影響，再多的錢也無法讓她恢復正常生活。