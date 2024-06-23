逛超市遇槍擊「躲進冷凍庫」逃死劫！　她悚憶：邊哭邊祈禱

▲福代斯（Fordyce）一間超市發生大規模槍擊案，造成3死10傷。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國阿肯色州福代斯（Fordyce）21日發生槍擊案，槍手闖入超市「Mad Butcher」開火導致3死10傷。倖存者卡崔娜（Katrina Doherty）回憶，她在情急下帶著兒女躲入冷凍庫，一邊哭泣一邊祈禱，最終幸運逃過死劫。

衛報報導，上午11時30分左右，44歲槍手特拉維斯（Travis Eugene Posey）手持霰彈槍闖入超市攻擊，並與警方激烈駁火，造成3人死亡、包括2名警察在內的10人受傷。他如今被指控3項謀殺罪名而入獄，未來可能面臨更多指控。

39歲的卡崔娜接受CNN採訪時回憶，她逛到一半突然聽見超過10次槍響，卻無法找到逃生路線，只好跟著其他顧客及員工，帶著18歲女兒、4歲兒子躲入冷凍庫。

卡崔娜手機沒有信號，其他一同避難的人們都在哭泣或祈禱，「我處於恐慌狀態，我兒子差點凍死，我們試圖讓他安靜下來，但他說他想要找爸爸。我請求上帝保護我們所有人。我只是在祈禱。」她感覺在那裡待了一輩子，實際上只有15分鐘，其中一名店員聽見警察到場後，大家才敢走出來，最後全部被護送離開。

其中一名死者是23歲的護理師凱莉（Callie Weems），她趁著休假逛超市，未料命喪現場，留下僅10個月大的女兒。同家族還有另一名男性成員也身亡。

母親海倫（Helen Browning）看見新聞之後趕緊打電話，卻始終找不到女兒，立刻就有不祥預感。她努力說服自己，凱莉只是趕回醫院支援同事，沒想到再見面已是冰冷遺體，「我只希望我的寶貝回來。」

第三名死者是63歲的雪莉（Shirley Kay Taylor），她的女兒安琪拉（Angela Atchley）形容，母親很愛做菜，也非常疼愛兒孫，「她是史上最努力工作的女性」。

美國槍枝暴力資料庫（Gun Violence Archive）數據顯示，截至6月22晚間，美國今年已經發生至少236起大規模槍擊案，平均每天超過1件。根據該單位定義，大規模槍擊案為4名以上受害者傷亡的事件。