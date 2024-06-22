歹徒正要性侵…隔壁跆拳道館「館長一家」衝出狂打！黑帶發威制伏

▲美國德州一個韓裔跆拳道家族聯手抓到性侵犯。（圖／翻攝自X／Ed Gonzalez）

記者張寧倢／編譯

美國德州一名19歲男性歹徒試圖在一家手機行裡性侵女性，結果遇到「武林高手」。原來，手機行的隔壁正好是一間跆拳道館，專精跆拳道的一家五口聽到女性的尖叫聲立刻衝出去救人，擁有黑帶實力的館長和兒子們迅速壓制了嫌犯，妻女則趁機救出並保護受害人。

根據紐約郵報報導，事件發生於18日下午，當時這個韓裔家庭正在他們開設於德州賽普里斯市（Cypress）的龍仁跆拳道館（Yong-In Tae Kwon Do）內訓練，聽到隔壁手機行傳來的驚恐女子呼救聲後，全家人立即出動救人。

擁有跆拳道黑帶八段的館長、南韓退伍軍人安韓（Han An）迅速衝出跆拳道館，身後跟著他的妻子和2子1女，他們目睹19歲男嫌羅賓遜（Alex Robinson）攻擊一名女子，並試圖用手捂住她的嘴。

安韓使出跆拳道的踢擊和出拳技術，輕鬆、迅速地將嫌犯擊倒。他20歲兒子安賽門（Simon An）表示，父親將嫌犯困在角落裡，不斷地將人往下壓，自然而然地使出跆拳道式的自衛技巧。他補充，「在日常生活中，你不會真的期望能用上跆拳道，但當時機來臨，它就非常有價值。」

安韓的妻子和女兒當下迅速將受害女子帶回跆拳道館，保護她的安全。22歲女兒安漢娜（Hannah An）表示，「我要確保她沒事」，因為經歷這樣的意外後，受害人需要立即被照顧和保護。

當警察趕到現場時，發現安氏一家仍在壓制嫌犯，哈里斯郡（Harris County）警長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）表示，「這家人透過他們的訓練和紀律，成功阻止了這次襲擊並控制住嫌犯。」男嫌隨後被當場上銬逮捕，並被依性侵未遂、非法拘禁、傷害等罪嫌控告。