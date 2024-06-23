川普宣稱「副手人選」已選定　將現身27日總統辯論會

▲川普稱，他的副手將會現身27日總統辯論會現場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國2024年總統大選將於11月登場，料由民主黨現任總統拜登與共和黨前總統川普一決高下。川普22日透露，他已經選定副手人選，此人將現身27日在亞特蘭大的總統辯論會現場，但目前還沒把這項決定告訴這名共和黨人。

彭博報導，現階段已確認有數名共和黨副總統候選人會出席總統辯論會，包括北達科他州長柏根（Doug Burgum）、佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）和俄亥俄州參議員萬斯（James David Vance）。匿名知情人士透露，競選團隊已著手進行相關籌備，例如在7月至11月競選期間為副總統候選人租借一架私人飛機。

文中分析，對於川普來說，要選擇誰來當副手是個重大決定，因為如今的他正在尋求擴大選舉聯盟。民調數據顯示，選民對於川普、拜登兩名候選人都感到失望。

6月27日這天將是拜登與川普本屆總統大選的首場電視辯論，屆時將會有2次廣告時間，不允許攜帶任何道具，包含事先寫好的筆記，幕僚也不得與候選人互動，現場也不會有任何觀眾，且除了發言時間以外，麥克風將會調成靜音。

▼美國總統拜登與前總統川普的首場電視辯論將於27日登場。（圖／路透）