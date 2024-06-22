矯正署敦品中學傳鬥毆！　辱隊長「智障」19歲天兵男這下慘了

▲在法務部矯正署敦品中學接受感化教育謝姓男子，去年9月校內發生學生鬥毆事件，謝怒嗆趕來制止的黃姓隊長「二線四星不要幹了！星星拔掉」等語。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在法務部矯正署敦品中學接受感化教育的謝姓男子，去年9月間，黃姓警衛隊長與其他隊員制止鬥毆事件時，謝竟飆三字經，怒嗆「二線四星不要幹了！星星拔掉」，隨後警衛隊員將雙方帶回時，謝再度嗆「隊長智障、是啥小啦！」案經敦品中學函送偵辦；桃園地檢署調查時，謝坦承犯行，檢方偵結依公務員依法執行職務時當場侮辱罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃檢指出，19歲的謝姓男子因侵占案在矯正署敦品中學接受感化教育學員，去年9月26日上午10時許，在學校操場旁走道，因學員發生鬥毆事件，黃姓警衛隊長與多名隊員到場制止學員間攻擊行為，並將雙方隔開處理，謝明知黃為警衛隊長且依法執行公務，竟當場飆罵三字經，還嗆「二線四星不要幹了！星星拔掉」。

隨後黃姓隊長等人將學員帶回學生生活區內，謝再度隔著鐵門以三字經怒嗆黃姓隊長「智障、是啥小啦！」黃姓隊長向長官報告，校方詢問謝姓學員後依妨害公務罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，謝姓學員坦承犯行不諱，檢方根據校方提供監視器畫面截圖照片、學生懲戒通知書等資料佐證，檢方偵結依公務員依法執行職務時當場侮辱罪嫌聲請簡易判決處刑。